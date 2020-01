Harabin sa tvári ako bojovník za slobodu slova: Jeho minulosť ho však dobehla, lynč médií z pozície moci

BRATISLAVA - Líder strany Vlasť Štefan Harabin chcel vo väzbe navštíviť aktivistov Martina Daňa a Rudolfa Vaského. Na sociálnej sieti sľuboval vysielanie zo stretnutia naživo. To sa však napokon neuskutočnilo. Harabin tvrdí, že sloboda prejavu je nadovšetko, no sám pritom vysúdil od médií státisíce eur.

Bývalý predseda Najvyššie súdu a súčasný líder strany Vlasť stál po boku šéfa konšpiračného magazínu Tibora E. Rostasa vtedy, keď sa rozhodovalo o jeho antisemitských prejavoch. Rostasa nakoniec odsúdili za článok Klin Slovanov medzi Židmi a musí zaplatiť pokutu.

Harabin sa netají, že sympatizuje s konšpirátormi a príchod na súd poňal skutočne veľkolepo na svojom Harabiňáku, na ktorom okrem Rostasa, priviezol aj množstvo podporovateľov. Najnovšie sa postavil aj na stranu Rudolfa Vaského a Martina Daňa. Obidvoch zadržala NAKA a obvinila z trestného činu výtržníctva. Daňo je okrem toho obvinený aj pre daňové podvody.

Návšteva obvinených

Obidvaja obvinení sú v súčasnosti vo väzbe a Štefan Harabin sa ich rozhodol navštíviť. "Rozhodol som sa, že zajtra (8.1.2020) pôjdem do nitrianskej väznice podporiť nespravodlivo uväzneného Rudolfa Vaského. Toto gesto považujem za veľmi dôležité. Nemôžeme ho v tom nechať samého a keď mi to bude umožnené, čoskoro navštívim aj Martina Daňa," avizoval Harabin na sociálnej sieti.

"Normálnych ľudí musíme brániť. Ide tu totiž o základný demokratický princíp a to o slobodu slova a prejavu, ktorý je zjavne potláčaný a je nám odopieraný. Je škandálozne a neakceptovateľné dávať do väzby ľudí len za ich názor, o to viac v situácii, keď iní zločinci sú za závažné, preukázateľné trestné činy stíhaní na slobode a poniektorí nie sú stíhaní vôbec," dodal.

Strenutie sa nakoniec neuskutočnilo, pretože Harabin mal so sebou len kópiu občianskeho preukazu, preto ho do nitrianskej väznice nepustili. Médiám tvrdil, že im chcel dať aj vzorku krvi, aby vedeli, že je to on. Nepochodil.

Od médií vysúdil státisíce

Bojovník za slobodu prejavu zrejme zabudil na to, ako slušne si ako predseda Najvyššieho súdu zarobil. Vtedy totiž žaloval mnoho médií. Od roku 2006 do roku 2013 vysúdil vyše 300-tisíc eur. V sume je zarátaných aj 150-tisíc eur, ktoré Harabinovi musela zaplatiť Generálna prokuratúra. Informovala o tom ešte v roku 2013 agentúra Via Iuris.

Líder strany vlasť ju vtedy začaloval za to, že potvrdila prepis telefonátu medzi ním a šéfom albánskej mafie Bakim Sadikim z roku 1994. Harabin telefonát poprel. Minulý rok však v rozhovore pre denník SME priznal, že Sadikiho žena bola za slobodna jeho dobrá kamarátka.

Okrem Generálnej prokuratúry žaloval Hrabin aj denník Pravda, denník SME a týždenník Plus 7 dní. Všetko úspešne.