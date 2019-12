Nový rok sa začne megaprocesom s Kočnerom a jeho gangom! Tony hnusu sa stihnú vyplaviť ešte pred voľbami

PEZINOK - Vo štvrtok sa začal asi najväčší proces v novodobých dejinách Slovenska. Novinári stáli pred budovou Justičnej akadémie v Pezinku od skorých ranných hodín. Čakali na štvoricu obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prvýkrát sa do očí ľuďom, ktorí su podľa obžaloby zodpovední za smrť mladého páru, pozreli aj rodiny zavraždených.

Proces sa konal pre námietky advokáta Mareka Paru, ktorý zastupuje Mariana Kočnera a Štefana Neszméryho, ktorý je obhajcom Aleny Zsuzsovej. Namietali porušenie práva na obhajobu a neúplnosť spisu. Obaja žiadali, aby sa prípad vrátil do prípravného konania. Predsedníčka senátu však krátko po dvanástej prečítala uznesenie a obžalobu prijala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Mám za to, že nedošlo k porušeniu práv na obhajobu. Všetci obvinení majú svojich právnych zástupcov, rovnako môžu podávať aj návrhy na dokazovanie. Súd preto vytýčil termíny hlavného pojednávania," skonštatovala sudkyňa.

Mesiac a pol pred voľbami

Prvé hlavné pojednávanie vo veci úkladnej vraždy sa bude konať 13. januára o 9:00 v budove Justičnej akadémie v Pezinku. Pre obrovský záujem, nielen slovenských, ale aj zahraničných médií sa proces koná vo väčšej pojednávacej miestnosti. Aj tu však dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia. Okrem množstva po zuby ozbrojených kukláčov, prísnou kontrolou prechádzajú aj novinári a verejnosť, ktorá sa chce pojednávania zúčastniť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Posledné hlavné pojednávanie je zatiaľ naplánované na 6. februára 2020, čo je 23 dní pred parlamentnými voľbami. Či sa dovtedy podarí obvinených aj odsúdiť, nie je jasné. V procese zmeniek sa napríklad pojednáva už od konca júla. Sudkyňa zároveň nebude akceptovať neprítomnosť obvinených na súde až do procesného dokazovania. Potrebuje ich výpoveď a to, či chcú uzavrieť dohodu o vine a treste. Kočner aj Zsuzsová to na štvrtkovom pojednávaní odmietli s tým, že sa cítia nevinní.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na hlavnom pojednávaní sa zatiaľ nebude čítať Threema. Marek Para navrhoval množstvo výsluchov ďalších svedkov vrátane znalca Eduarda Jenča. Ten od začiatku kritizuje a spochybňuje prepisy z Threemy bez toho, aby ich videl.

Prejednanie obžaloby

Aj napriek tomu, že sa pojednávanie vo veci predbežného prejednania obžaloby začínalo vo štvrtok o 9:00 ráno, množstvo novinárov dorazilo do Pezinka už okolo šiestej hodiny. Čakali totiž na to, kedy uvidia tvár Aleny Zsuzsovej, ženy, ktorá si mala na Kočnerov pokyn vraždu novinára objednať. Ženy, ktorej bývalý podpredseda parlamentu Martin Glváč písal, že je božsky krásna a zaslúži si hýčkanie a opateru.

Zdroj: Topky/Ján Zamier, SITA/AP

Na pojednávanie prišli aj rodiny Jána a Martiny. Tí sa prvýkrát zoči-voči stretli s ľuďmi, ktorých považujú za vrahov svojich detí. Pani Kušnírová plakala ešte pred začiatkom pojednávania. Keď ozbrojení príslušníci ZVJS priniesli v putách Zsuzsovú, Szabóa, Marčeka a Kočnera, slzám sa neubránila ani pani Kuciaková. Rodiny sedeli po celý čas rovno oproti obvineným.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Zsuzsová a Kočner uhýbali pohľadom. Do Marčekových očí sa mi na chvíľu podarilo pozrieť. Bolo tam len prázdno," povedala pani Kušnírová s tým, že sa jej zdá, že Kočner už nemá ten arogantný výraz, na aký sme uňho všetci zvyknutí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Prišla aj Molnárova sestra

Na pojednávanie prišla aj sestra podnikateľa z Kolárova Silvia. Z vraždy jej brata sú obvinení Miroslav Marček a Tomáš Szabó. Prípad je spojený s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Silvia Molnárová sa rovnako, ako rodiny Jána a Martiny, počas procesu neubránila slzám.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar ​

Szabó povedal, že sa mu cez prestávku vyhrážala. "Bude to v zápisnici," povedala mu na to sudkyňa Sabová. Szabó aj Marček u zavraždeného Molnára pracovali a podľa obžaloby ho mali zavraždiť pre peniaze. V prípade je však tiež množstvo otázok, pretože žiadna vyššia hotovosť z Molnárovho domu nezmizla. Svedok, ktorý prehovoril pre Topky tvrdí, že aj toto bola vražda na objednávku.