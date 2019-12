Perný rok na výroky: VIDEO Pozrite si tohtoročné hlášky politikov, smiechu sa nevyhnete!

BRATISLAVA - Sledujeme ich po celý rok, rozhodujú o prosperovaní nášho štátu a vkladáme im do rúk našu dôveru. Sú to naši politici, ktorí sú, tak ako my, tiež ľudia a tým činom sa z času na čas stáva, že sa im popletie jazyk. Niekedy však dokážu aj poriadne perliť a ich výroky sa zapísali do slovenských internetových archívov.

​Blanárovo ženo

Prvý je na rade pán podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár, ktorý v živom vysielaní relácie Sobotné Dialógy v RTVS splodil jeden z pamätných výrokov. "Dokonca jeden z poslancov za SaS nazval našich voličov, že serú ženo..." povedal Blanár, no vzápätí opravil ženo na "seno". Zabudol však opraviť aj to nenápadné slovíčko pred ním.

Počiatek označil kráľovského holiča

Ďalšia hláška síce nepochádza z roku 2019, ale z obdobia 2009. Vyšla však na povrch až v tomto roku, kedy sa zo skrýše obvineného Mariana Kočnera začali po internete šíriť kompromitujúce videá. Na jednom z nich je aj bývalý smerácky minister financií Ján Počiatek. S bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom sa na videu bavia o kauze emisie, kde mal kšeftovať bývalé predseda SNS Ján Slota. "Ešte aj Fica oholil do pi**, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal, úplný král," hovorí Počiatek na margo Slotu, s ktorým bol vtedy Smer spojený koaličnou zmluvou.

Chským - chsčím? S Dankom

Už tradične, sériu hlášok ponúka aj terajší šéf SNS Andrej Danko. Jedna z nich sa v roku 2019 pomerne výrazne zapísala do histórie. Danko bol na tlačovej konferencii konfrontovaný s novými zisteniami z Kočnerovej Threemy, a tak sa ho novinári pýtali aj na to, či pozná bývalého SIS-kára Petra Tótha, na čo Danko odpovedal skutočne kreatívne. Najskôr sa spýtal doslova "Chskym?", na čo mu redaktorka zopakovala Tóthovo meno. "Nie ja ... ja vóbec ja ... naozaj Tótha akože absolútne vóbec hej? A preto vám hovorím, že ... že ... viete ... ja by som mal problém aj vizúalne Tótha, aj keď vidím v médiách, ale chcel by som povedať, že ako ináč vám to mám povedať, ako som vám to povedal počas tejto tlačovej besedy?" spýtal sa Danko, na čo tlačovku ihneď ukončil.

​Ten, ktorý voľby vyhral

Na tlačovej konferencii novovznikajúcej strany Vlasť vznikla situácia, ktorú poznáme buď zo súdov, no v tomto prípade skôr pripomínala vyučovaciu hodinu v škole. Keď sa novinári rozhodli klásť otázky, Harabin sa zarazil a uvedomil si svoju doterajšiu funkciu. "Postavte sa, keď hovoríte so sudcom Najvyššieho súdu! Veď to je ... neúcta," skonštatoval prekvapený Harabin. Po novele zákona je však takmer isté, že Harabin sa buď bude musieť rozlúčiť s politikou, alebo so sudcovským talárom. Okrem iného je Harabin známy výrokmi z marca počas prezidentských volieb. Ono totiž aj pred nimi a aj po nich bol Harabin presvedčený, že vyhral. "Ja som voľby vyhral, pani redaktorka," viackrát opakoval Harabin.

Prispievateľ Matovič

Presúvame sa k obdobiu leta. V júli sa počas horúcich dní vykonávala zbierka na stavbu stožiara pred parlamentom. Zbierku organizovala Kancelária Národnej rady SR na čele s Andrejom Danko. Pri tejto príležitosti Danko vyzval aj ostatných poslancov k tomu, aby prispeli na stavbu pred parlamentom. Keď sa to však novinári opýtali predsedu OĽaNO, ten odpovedal doslova ničivo. "Neviem ako to povedať citlivo, ale ... asi by som radšej prispel iným zdravotne postihnutým," povedal Matovič.

Aké to je, byť traumatizovaný Glváčovým odchodom?

Pamätným dňom je aj 29. október 2019, kedy podpredseda parlamentu Martin Glváč vystúpil po boku straníckeho šéfa Roberta Fica vo foyer NR SR. Urobil tak po tom, ako Igor Matovič zverejnil údajnú komunikáciu medzi ním a Marianom Kočnerom cez aplikáciu Viber. Glváč sa vtedy vyjadril, že v krátkom čase urobí rozhodnutie, no bol z určitého dôvodu zdržanlivý. "Svoje stanovisko vám ale poviem v krátkom čase alebo ho vydám. Nechcem traumatizovať cez dušičky slovenskú spoločnosť," vyhlásil Glváč.

Pamätné stretnutie Hlinu a Kotlebu

V relácii RTVS O 5 minút 12 sa v závere roka stretli Tomáš Drucker, Alojz Hlina a Marian Kotleba. Dvaja poslední menovaní boli však v tejto epizóde najpodstatnejší. Predseda KDH na adresu lídra ĽSNS doslova "štipľavo perlil". "Tuna kolega, nielenže má obsesiu v uniformách, ale dokonca mladistvé sa mu páčia. Musel sa stať učiteľom, aby si našiel frajerku," uštedril jeden z prvých úderov Hlina Kotlebovi. Narážal zrejme na medializované informácie o tom, že predseda ĽSNS mal údajne mať pomer s mladistvou a okrem toho mala jeho manželka 16 rokov, keď ju spoznal. On mal vtedy 34. "Čo ste im v tom kabinete ukazovali? Biceps, brucho?" pokračoval Kotleba.

"Chlap má 35 rokov, býva v mama-hoteli a obťažuje tam šestnásťročnú študentku niekde v kabinete," neprestal Hlina, ktorý sa okrem iného pustil aj do figúry predsedu ĽSNS. "Päť miliónov eur stála tento štát vaša činnosť. Prosím vás, čo tam robíte? Napchávate sa tou treskou, opasený ste celý, že vám gombiky pukajú na košeli..." uštedril Hlina ďalšiu z rán Kotlebovi.

Trubanova biela minulosť

Svoju minulosť nepoprel ani Michal Truban. Opäť ide o výrok, ktorý sa neodohral v roku 2019, no zmedializoval sa v ňom. Líder Progresívneho Slovenska totiž priznal, že má skúsenosti s drogami z minulosti (medzi nimi aj LSD). V roku 2012 dokonca chodil po vysokých školách so sériou prednášok o motivácii. Drogy tam prirovnával k pracovným návykom či úspechom. "To čo ma nakopne? Viem že ten stav nie je, to je zase niečo, čo ma drogy naučili, že keď máš bad trip, to nie je niečo čo ti bude trvať celý život," povedal Truban na margo negatívnych vplyvov, ktoré môžu nastať po užití istých typov drog. Na jednej z ďalších prednášok sa Truban dokonca lúčil slovami: "Ďakujem vám za pozornosť a užívajte si drogy,".

Truban sa zároveň priznal, že práve on bol autorom internetového príspevku „Nebudem sa dlho rozpisovať, dnes ma čaká ešte predať 5 gramov bieleho, takže rýchlo,“ na už neexistujúcom fóre Blackhole.sk. Vylúčil však, že by išlo o nejakú formu drogy.