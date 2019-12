Majitelia bytov v okolí zničenej bytovky si ich môžu ísť zabezpečiť

Naďalej platí, že vstup do bytu musí prebiehať za asistencie polície. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, robia sa všetky opatrenia, aby sa ľudia mohli natrvalo vrátiť do svojich bytov. "Vlastníci poistených bytov musia nahlásiť svojej poisťovni škodovú udalosť. Vlastníci nepoistených bytov oznamujú škody svojmu správcovi. Pracovníci spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. sú v priestoroch ZŠ na ulici Prostějovskej. Ak ľudia majú iného správcu, je nutné ho kontaktovať. Keď sa vlastníci dostanú do bytu, je potrebné urobiť fotodokumentáciu škôd," uviedol Tomek.

V priestoroch ZŠ na Prostějovskej ulici je ľuďom dotknutým tragickou udalosťou aj v nedeľu k dispozícii Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a pracovníčky Mestského úradu v Prešove. Na mieste sú aj zástupcovia spoločnosti Spravbytkomfort, a.s., ktorí s ľuďmi riešia a vybavujú vzniknuté škody.

Zdroj: Polícia SR

"Mesto Prešov opätovne prosí občanov dotknutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici, ktorí sa ešte neboli prihlásiť v ZŠ Prostějovská, aby tak urobili čo najskôr. V priestoroch školy im budú poskytnuté ďalšie informácie," dodal Tomek. Obyvatelia bytov vo vchodoch s nepárnym číslom 15 až 29 sa do nich vrátili v sobotu (7.12.) popoludní.

Plyn vybuchol v piatok (6.12.) v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo niekoľko ľudských životov a desiatky zranených. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu (7.12.) ráno. Zásah ukončili v sobotu (7.12.) večer a miesto odovzdali kompetentným zástupcom mesta Prešov. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov.

Vláda odsúhlasila mestu Prešov pomoc v podobe milióna eur, ktoré má dostať v pondelok. Peniaze pôjdu na zastabilizovanie budovy, kým sa nerozhodne o jej stave, a pre rodiny, ktoré pomoc potrebujú. Vláda je pripravená túto sumu v prípade potreby navýšiť.

Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.