Zima je krutá najmä pre ľudí bez domova: Mladí ľudia sa spojili, ich nápad vás nenechá chladnými

BRATISLAVA - S blížiacou sa zimou a chladnejším počasím každý z nás vyťahuje zo skrine teplejšie oblečenie. No to, čo je pre nás automatické a bežné, pre iných je luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. Cez zimu najviac trpia ľudia bez domova.

Bývalí študenti Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s občianskym združením Vagus sa preto rozhodli, že zorganizujú akciu s cieľom pomôcť ľuďom bez domova. Okrem toho, že vyzbierajú oblečenie a potraviny, pokúsia sa im spraviť aj výnimočný deň.

Akcia s názvom Krajší deň sa bude konať 6. decembra vo Vaguse. Bývalí vysokoškoláci pripravia skutočne krajší deň. Podávať sa bude teplý vývar, pizza, či nejaké sladké dezerty. Okrem toho však na tých, ktorí budú mať záujem, čaká aj pomoc s vytvorením životopisu, profesionálny fotograf a pomoc so sprostredkovaním práce.

Pomôcť môžete aj vy, a to tak, že vytriedite teplé oblečenie, spacáky, spodky či deky, ktoré odnesiete priamo do Vagusu, prípadne môžete kontaktovať jedného z organizátorov Krajšieho dňa a tí si po to prídu sami.