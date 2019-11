Predpoveď POČASIA: Čaká nás upršaný, ale teplý týždeň! V niektorých oblastiach hrozia hmly

BRATISLAVA - Meteorológovia aj dnes varujú pred silným vetrom a vydali výstrahy pre niekoľko krajov. Zvyšok týždňa bude síce zamračený, oblačný a na mnohých miestach bude mrholiť alebo pršať, no bude teplo.

Na vietor upozorňuje SHMÚ v okresoch Malacky, Levice, Nitra, Nové Zámky a Zlaté Moravce. Vietor môže v týchto oblastiach dosahovať v nárazoch rýchlosť 60 až 65 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť vetra by mohla podľa meteorológov dosahovať okolo 45 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do noci, do 3.00 h.

Pozor na silný vietor

Pre regióny Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí výstraha pred vetrom na horách do 22-ej. Podľa SHMÚ môže vietor v týchto oblastiach dosahovať v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť rýchlosť víchrice okolo 20 metrov za sekundu,“ píše ústav na svojom webe.

Zdroj: SHMÚ

PONDELOK

Cez deň bude oblačno až zamračené, popoludní najmä na západe sa bude oblačnosť zmenšovať. Na mnohých miestach bude pršať alebo mrholiť. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť. Napriek tomu bude teplo. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 10 až do 17 stupňov. Naďalej bude fúkať silný vietor najmä na západe a na horách. V noci sa bude teplota pohybovať od 4 do 11 stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

UTOROK

V utorok bude polojasno až oblačno, miestami zamračené. Zrána sa môže vyskytnúť hmla. Opäť bude veľmi teplo a ojedinele môže mrholiť. Cez deň teplota vystúpi na 16 stupňov. V noci však môže byť až -1.

Zdroj: Predpovede.sk

STREDA

Počasie v stredu bude rovnaké ako v predchádzajúce dni. Bude oblačno až zamračené a hmlisto. V noci môže miestami pršať. Denná teplota sa bude opäť pohybovať okolo 16 stupňov. V noci tri až osem stupňov.

Zdroj: Predpovede.sk

ŠTVRTOK

Vo štvrtok nás tiež čaká oblačné a zamračené počasie. Postupne však bude na viacerých miestach pršať alebo mrholiť. Denná teplota sa bude pohybovať od 8 do 14 stupňov. V noci 4 až 9.

Zdroj: Predpovede.sk

PIATOK

Koniec týždňa nás neprekvapí. Bude takisto oblačno a zamračené. Hrozia hmly, ojedinele zmenšená oblačnosť. Denná teplota bude 7 až 13 stupňov a v noci 3 až 8.