Prezidentský palác čakajú zmeny: Úpravy exteriéru za vyše milión eur, detaily rekonštrukcie

Prezidentský palác

Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA – Rekonštrukcia exteriéru Prezidentského paláca bude stáť takmer 1,2 milióna eur. Uviedla to Kancelária prezidenta SR. Práce zahŕňajú obnovu fasády, hotová má byť do konca novembra tohto roka, aj zabezpečenie nočného osvetlenia do 20. decembra tohto roka.