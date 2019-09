AKTUÁLNE Súdna rada nezvolila predsedu Najvyššieho súdu SR ani v druhom kole

Súdna rada SR nezvolila v pondelok na svojom mimoriadnom zasadnutí v prvom kole nového predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Ani jeden zo štyroch kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov 18 členov Súdnej rady. Do druhého kola postúpili sudkyne Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová. Počet odovzdaných platných lístkov bol 17 z 18.

Bajánková získala osem hlasov, proti boli dvaja, zdržali sa siedmi. Za Ivettu Macejkovú hlasoval jeden člen Súdnej rady, proti boli piati a zdržali sa 11. Za sudkyňu NS SR Mesiarkinovú hlasovalo sedem členov, proti boli dvaja a zdržali sa ôsmi členovia Súdnej rady. Za Štefana Harabina nehlasoval ani jeden z členov Súdnej rady. Proti jeho zvoleniu boli 14 členov a zdržali sa v jeho prípade traja členovia.

Neúspech aj v druhom kole, Bajánkovej chýbal jediný hlas

Súdna rada SR nezvolila za predsedníčku Najvyššieho súdu SR ani jednu z finalistiek. Voľba novej predsedníčky sa tak zopakuje. Na úspech je potrebné získať minimálne desať hlasov, pričom sudkyni Jane Bajánkovej chýbal jediný hlas. Druhá skončila Soňa Mesiarkinová. Hlasovalo všetkých osemnásť členov súdnej rady SR, jeden hlasovací lístok bol neplatný.

NAŽIVO Voľba predsedu Najvyššieho súdu SR

Na úvod v poradí 7. zasadnutia Súdnej rady jej predsedníčka Lenka Praženková skonštatovala, že Súdna rada je uznášaniaschopná a nikto z jej členov sa neospravedlnil. Členovia si následne zvolili členov volebnej a mandátovej komisie.

Kandidát, ktorého rada schváli a predloží prezidentke na vymenovanie, potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady. Pôvodne sa o post predsedu NS SR uchádzal aj sudca a neúspešný kandidát na prezidenta Štefan Harabin, ktorý sa vo štvrtok (5. 9.) kandidatúry vzdal.

Ivetta Macejková Zdroj: TASR - František Iván

Macejkovú odporúčalo 26 sudcov

Bajánkovú navrhlo do funkcie 15 sudcov NS SR, sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici, Trenčíne a Nitre, plénum sudcov Okresného súdu Piešťany a jedna členka Súdnej rady. Bývalú predsedníčku Ústavného súdu SR Macejkovú navrhlo 26 sudcov NS SR a Mesiarkinová kandiduje na návrh jedného člena Súdnej rady. Pôvodného kandidáta Harabina zase navrhla jedna sudkyňa Súdnej rady.

Jana Bajánková Zdroj: TASR - Martin Baumann

Voľbu nového šéfa NS SR vyhlásila predsedníčka Praženková koncom júla. Jednotlivé návrhy kandidátov boli od oprávnených subjektov doručované priamo predsedníčke súdnej rady. Stanovená lehota uplynula 19. augusta.

Soňa Mesiarkinová Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Súčasnú predsedníčka NS SR Danielu Švecovú vymenoval exprezident Andrej Kiska na začiatku októbra 2014. Švecovú zvolili za predsedníčku NS SR členovia Súdnej rady SR 16. septembra 2014. V opakovanej tajnej voľbe vtedy získala 11 hlasov členov Súdnej rady, proti nebol nikto, štyria sa zdržali. Jej protikandidát Daniel Hudák získal dva hlasy, dvaja boli proti a 11 sa zdržali.

Harabin je stále kandidátom na predsedu Najvyššieho súdu SR, tvrdí Súdna rada

Štefan Harabin je naďalej kandidátom na post predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Svojej kandidatúry sa nevzdal riadne. Dospeli k tomu členovia mandátovej komisie Súdnej rady SR ešte pred predstavovaním a vypočutím jednotlivých kandidátov na post predsedu NS SR.

Štefan Harabin Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Odkaz na link na YouTube, ktorý Harabin poslal predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej, nespĺňa náležitosti, že sa vzdal oficiálne svojej kandidatúry. Dospela k tomu mandátová komisia Súdnej rady, ktorej členovia uviedli že k dnešnému dnu Súdna rada nedisponuje písomným vyjadrením, že sa oficiálne vzdal svojej kandidatúry.

Najväčším problémom slovenskej justície je dĺžka konania, tvrdí Macejková

Najväčším problémom slovenskej justície sú prieťahy a neprimeraná dĺžka konania. Uviedla to v pondelok na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady kandidátka na post predsedu Najvyššieho súdu SR (NS SR) Ivetta Macejková.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Tri kandidátky na post predsedu NS SR si na úvod zasadnutia Súdnej rady vyžrebovali poradie, ako budú rovnako 20 minút prezentovať svoju víziu na poste predsedu NS SR. Ako prvá sa prezentovala bývalá predsedníčka Ústavného súdu SR Macejková. Podľa jej slov sudcov, ktorí ju navrhli, presvedčila jej 27-ročná prax na súdoch rozličných stupňov – pôsobila na Okresnom súde Bratislava-vidiek, zakladala Okresný súd Pezinok, Malacky, bola predsedníčkou Krajského súdu v Bratislave, pôsobila na Najvyššom súde SR a napokon bola predsedníčkou ÚS SR. "Môžem ponúknuť svoje poznatky a skúsenosti na všetkých typoch súdoch a aj ÚS SR. NS SR je vrcholným orgánom slovenského súdnictva," povedala Macejková.

Jednou z jej vízií je prijatie zákona o NS SR, kde by bolo zadefinované jeho postavenie, tak ako to je vo väčšine štátov. Zaviedla by aj pracovné porady NS SR, na ktorých by sa riešili vznikajúce a existujúce problémy. Kandidátka by riešila aj nevyhovujúce priestory a budovu súčasného sídla NS SR. Vo svojej prezentácii sa dotkla aj "najväčších problémov slovenskej justície a to prieťahov v konaní a dĺžky konaní". "Dĺžka konania vyvoláva právnu neistotu a nepredvídateľnosť práva," povedala Macejková.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Podľa jej názoru, prílišne dlhé domáhanie spravodlivosti už spravodlivosťou nie je. "Dĺžka konaní je riešiteľná. Predseda okresného, krajského súdu musí kontrolovať staršie veci," zdôraznila. Za ďalší problém slovenskej justície považuje časté novelizácie zákonov, ktoré vnášajú niekedy až chaos. Podľa jej slov "slovenská justícia aj starne" a poukázala pritom na množstvo sudcov, ktorí sú v dôchodkovom veku. "Funkciu predsedníčky NS SR by som zastávala s plním nasadením a pokorou," dodala Macejková.

NS SR by mal podľa Bajánkovej odolávať vonkajším vplyvom

Kandidátka na funkciu predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR, sudkyňa NS SR a bývalá predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková je za vytvorenie centrálnej databázy súdnych rozhodnutí.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Je to jedna z vízií, ktorú predstavila členom Súdnej rady. Čo sa týka vytvorenia takejto databanky, ide podľa nej len o technickú otázku a zabezpečenie softvéru. Okrem iného by vo funkcii predsedníčky NS SR prebudovala oddelenie dokumentaristiky NS SR. Nebude sa brániť myšlienke vytvorenia správneho súdu. Kandidátka nemieni nič meniť na súčasnom stave, že NS SR má svoje štyri kolégiá. Bajánková sa vo svojej krátkej prezentácii dotkla už aj vyriešenej novej budovy a kancelárií NS SR.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

"Nie som politik a nie som oprávnená posudzovať súčasný stav", povedala sudkyňa. Myslí si však, že za súčasný stav pohľadu verejnosti na právo a jeho vymožiteľnosť si môžu všetci. Podľa jej slov pokiaľ ide o súdnictvo, by mal NS SR odolávať všetkým vonkajším vplyvom. Splniť takúto úlohu je možné, keď sa bude trvať na prísnej disciplíne a morálke za využitia všetkých právnych prostriedkov, ktoré má k dispozícii. Ako povedala, všetko, čo je v prospech súdnictva, je prospešné, pokiaľ by zákon o NS SR bol v prospech súdnictva, tak je za prijatie takéhoto zákona.

Mesiarkinová: NS SR má osobitné a nezastupiteľné miesto

Najvyšší súd (NS) SR má osobitné a nezastupiteľné miesto v slovenskej justícii a postavenie je to výnimočné a nezameniteľné, vyslovila svoj názor pred členmi Súdnej rady SR kandidátka na post predsedu NS SR Soňa Mesiarkinová.

Predseda NS SR musí byť podľa nej apolitický voči výkonnej moci. "Treba ho počuť vždy, keď je právny štát atakovaný," uviedla Mesiarkinová, ktorú si členovia Súdnej rady SR vypočuli ako poslednú z troch kandidátok. Predseda NS SR by mal vytvoriť také podmienky, aby každý sudca mohol zdôvodniť svoje rozhodnutia. "Budovanie dôvery je behom na dlhú trať," povedala a pritom zdôraznila, že je zrejmé, že dôvera verejnosti v justíciu nie je. Jednou z príčin právnej nevedomosti je podľa jej názoru aj to, že verejnosť nerozlišuje, kto je sudcom, prokurátorom, obhajcom a orgánom činným v trestnom konaní.

Podľa slov Mesiarkinovej treba odstrániť "odtrhnutosť predsedu NS SR od jeho kolegov". Predseda NS SR by mal informovať svojich kolegov o svojej činnosti. Sudcovia NS SR by nemali byť bezdôvodne presúvaní z jedného kolégia do druhého.

Súčasný stav sudcov na NS SR považuje za optimálny. "Myslím si, že je veľmi potrebné budovať - nechcem, aby to vyznelo dehonestujúco - obslužný personál," povedala. Mesiarkinová vidí priestor na zvyšovanie počtu asistentov a "osobne sa jej páči idea na doplnenie stavu o externých poradcov". Nebráni sa prijatiu zákona o NS SR, ale v súčasnosti to nepovažuje za nevyhnutné a potrebné. Dočasné prideľovanie sudcov na NS SR nepokladá za transparentné. Kandidátka je okrem iného presvedčená, že NS SR by mal vypĺňať mediálny priestor, keď jeho predseda by mal umožniť vytvoriť priestor každému sudcovi, aby mohol verejne obhájiť svoje rozhodnutie.