Na bojiská sme išli s nadšením urobiť niečo pre náš národ, vraví jeden z hrdinov SNP

"Oslavy 75. výročia SNP oživujú u mňa spomienky na Povstanie. Veď to bola úžasná doba, keď Slobodný vysielač, Banská Bystrica oznámil celému svetu, že slovenský národ so zbraňou v ruke povstal proti nenávidenému nepriateľovi – fašizmu. Do zákopov a na bojiská sme nastupovali s nadšením, aby sme niečo dobré vykonali pre náš národ. SNP je svetlá kapitola našich dejín, veď sme sa zaradili medzi víťazné národy druhej svetovej vojny. SNP jej koniec urýchlilo," vyznal sa Strmeň.

Cez Povstanie bol u partizánskej jednotky na Španej Doline, kde ich bolo okolo 200. Boli nasadení na bojiská pri Kremnici, ale najviac v Turci. Na otázku, ako vníma slová niektorých ľudí, ktorí kritizujú tohtoročné "nákladné oslavy" jubilejného výročia SNP, Strmeň reagoval: "Pred pár mesiacmi boli bombastické oslavy vylodenia v Normandii. Zaslúžili si to tí bojovníci - takú pompéznosť? Určite áno. Prečo by si to nezaslúžili naši bojovníci, ktorí sa nedožili víťazných sálv 9. mája na konci druhej svetovej vojny a ktorí položili svoje životy za to, aby sme sa mali lepšie?" Ako dodal, žijúcich účastníkov je už dnes veľmi málo a všetkých, ktorých išli do Povstania, si treba pripomínať.