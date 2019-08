ŠKANDÁL vo vodárňach. Exšéf Infra Services dostal štedré odstupné, no vo firme ďalej pôsobí. Mesto žiada tvrdú nápravu

BRATISLAVA – Dostal lukratívne odstupné, no nikam neodišiel. Bývalý generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti mestských vodární Milan Hutkai dostal kráľovské odstupné. Po tom, čo k 31. marcu tohto roku ponúkol svoju stoličku, mal zo zmluvy garantované odstupné vo výške päťnásobku mesačného platu. Napokon ale dostal odstupné vo výške svojho ročného zárobku. To má byť podľa medializovaných informácií takmer 150-tisíc eur. Podľa prepočtov by tak mal plat, ktorý by sa blížil k platu prezidentky Slovenskej republiky. Mesto ani mestská firma s výškou vyplateného odstupného nesúhlasia, Hutkai plánuje podniknúť právne kroky.