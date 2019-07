ONLINE Tóth sa skrýva v zahraničí, na súd nepríde: Zo svedka môže byť ľahko obvinený, povedal Šanta

11:28 Hlavné pojednávanie je prerušené do 12:55.

11:25 Po krátkom vyjadrení Pavla Ruska sa opäť pokračuje v čítaní listín obhajobou. Predseda senátu avizoval, že by už rád dal "veľkú prestávku".

11:13 Senát rozhodol, že ak to obhajoba pokladá za podstatné, môže prečítať listinu v rozsahu, v akom uzná za vhodné. Pokračuje sa tak v čítaní.

11:10 Daniel Lipšic zniesol namietku voči čítaniu rozsiahlych listín. "Myslím si, že obhajobe ide len o naťahovanie času hlavného pojednávania, keď dopodrobna čítajú veci, ktoré s prejednávanou vecou nemajú nič spoločné," povedal Lipšic.

Michal Mandzák sa ohradil, že len efektívne využívajú časť a z listiny vybrali len časť, ktorú považujú za podstatnú, nie celú. Poukázal aj na to, že obžalovaný sa k prečítaným listinám vyjadruje.

11:03 Obhajoba aj naďalej číta rozsiahle dokumenty, uznesenia súdov, či rôzne zmluvy.

10:49 Šéfka právneho oddelenia Markízy, Lucia Tandlich, okomentovala, že niektoré dokumenty ukazujú, ako sa Rusko chcel veľmi zbaviť svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.

"Vyprosujem si, aby toto niekto spájal s druhým prípadom," povedal Rusko, čím narážal na to, že je obvinený z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky. "Ona priviedla mafiu, ja som sa len bránil žalobou," dodal rusko.

10:32 Pojednávanie po prestávke pokračuje čítaním ďalších listín obhajoby. Komunikácia z Kočnerovho mobilu zrejme prečítaná dnes nebude, povedal počas pauzy Ján Šanta. Neprítomnosť Petra Tótha nemáme brať tragicky. "Z tohto pojednávania sa bude prenášať asi 10 svedkov, my ho na súd dostaneme. Zo svedka sa môže ľahko stať obvinený," dodal prokurátor.

10:15 Sudca vyhlásil 10-minútovú prestávku.

09:59 Obhajoba číta čestné vyhlásenie Sylvie Volzovej a ďalšie dokumenty.

09:53 Ruskov advokát Marek Para číta ďalší úradný záznam, vyjadruje sa k nemu aj Rusko.

09:46 Marian Koćner by mal vypovedať 9. septembra v Justičnom paláci v Bratislave.

09:44 Obhajoba chce čítať ďalšiu notársku zápisnicu. Advokát Daniel Lipšic súd žiada, aby rozhodol o dôkazoch, čiže komunikáciach, ktoré predložili na predlošlých pojednávaniach.

09:35 Rusko opakuje, že by sa malo prestať rozprávať o tom, že licencia nebola ohrozená.

09:34 Advokát Mariana Kočnera, Martin Pohovej, dočítal rozsiahli dokument, vyjadruje sa Pavol Rusko.

09:24 Na pojednávanie opäť prišiel aj Štefan Agh, ktorý už minule avizoval, že sa rozhodol chodiť medzi verejnosť na súde a robiť si poznámky.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

09:20 Na pojednávanie ráno príšiel aj vyšetrovateľ kauzy zmenky Jaroslav Láska. Ten sa chvíľu rozprával s prokurátorom Jánom Šantom a zo súdu odišiel.

09:15 Obhajova pokračuje tam, kde včera skončila, teda čítaním rozsiahlych dokumentov a zmlúv. Prokurátor aj Daniel Lipšic včera namiestali, že čítanie niektorých vecí je zbytočné a obhajobe ide len o naťahovanie času.

09:00 Začalo sa posledné pojednávanie v tomto týždni v kauze falšovania zmeniek. Súd na začiatku rieši neprítomnosť Petra Tótha. Advokát Daniel Lipšic navrhuje výsluch cez telemost, prokurátor Ján Šanta, aby ho Tótha na výsluch predviedla polícia.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

08:45 Na pojednávanie dorazil aj advokát Michal Mandzák, ktorý tiež okomentoval neprítomnosť svedka

08:30 K neprítomnosti Petra Tótha sa vyjadruje aj Daniel Lipšic

Počas utorkového procesu predseda senátu povedal, že Petra Tótha, ktorý mal dnes svedčiť v zmenkovej kauze, doma nezastihli a tak mu nemohli doručiť predvolanie. Ďalší svedok, Jozef Dučák, ktorý mal tiež prísť svedčiť, sa ospravedlnil. Údajne je v zahraničí na liečení. Sudca však bude žiadať aj lekárske potvrdenie, pretože Dučák sa ospravedlnil neskoro.

V zahraničí má byť aj Peter Tóth, ktorý pre Kočnera sledoval novinárov. V kaute zmenky vypovedal, že Kočnerovi ich pomohol sfalšovať Jozef Dučák starší. V rozsiahlom stanovisku, ktoré zverejnil na svojom blogu uvádza, že na svojej výpovedi trvá, avšak pojednávania sa nezúčastní práve pre obavu z bezpečnostnej situácie.

„Po viacerých incidentoch, súvisiacich so zverejnením mojej identity ako utajovaného svedka, sa ma predstavitelia Policajného zboru pýtali, či chcem byť spolu s našou rodinou zaradený do programu ochrany svedkov. Ako môžem dôverovať štátu, že je spôsobilý zabezpečiť moju ochranu, keď nedokázal zabrániť vyzradeniu mojej identity? Z týchto a ďalších dôvodov som nepresvedčivú ponuku na zaradenie do programu ochrany svedkov odmietol," napísal Tóth.

„Naďalej trvám na tom, že Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi pomohol vyrobiť antedatované zmenky Jozef Dučák starší. Takisto naďalej trvám na tom, že Marianom Kočnerom písané motáky z vyšetrovacej väzby vynášal advokát Andrej Šabík. Aby som mohol svoje slová opakovane potvrdiť aj procesným spôsobom, musia sa zmeniť bezpečnostné a ďalšie podmienky na Slovensku. A to nie je v mojich rukách," dodal.