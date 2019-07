Turisti, bez akýchkoľvek zábran: Kúpeľ v Adamovom rúchu priamo v jednom z tatranských plies

VYSOKÉ TATRY - Toto by sa v tatranskom plese rozhodne nemalo stávať. Kuriózne vyčíňanie zahraničných turistov v našich veľhorách nie je ničím výnimočným. Avšak po poslednom kúsku dvojice českých turistov zostáva rozum stáť.

Na prípad upozornil portál noviny.sk. Je známe, že v horských plesách sa nachádza priezračná, až krištáľovo čistá voda, ktorá sa hromadí z hôr. Spravidla v nej žije množstvo živočíchov a je tiež pitným zdrojom pre ľudí, ktorí žijú v podhorí. V týchto dňoch sa tam ale uskutočnil bizarný prípad, kedy sa dvojica turistov rozhodla, že sa nahí v jazere okúpu.

​ Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Nezostali bez povšimnutia

Českí turisti sa rozhodli, že si horúci deň v Tatrách spríjemnia kúpaním sa v jazere. Spravili to priamo na Morskom oku, ktoré je najväčším plesom vo Vysokých Tatrách. Ich nadšenie z vody malo ale krátke trvanie, keďže ich mala na muške stráž prírody. "Išlo o dvoch Čechov, ktorí sa kúpali úplne nahí. Dostali pokutu vo výške niekoľko stoviek eur, keďže kúpanie v Tatranských plesách je prísne zakázané," uviedol strážca.

Zďaleka nie sú prví, ohrozená je aj príroda

Zo zahraničných turistov vraj nejde vôbec o výnimočný prípad. Viacerí turisti sa tam chodia kúpať dokonca bežne, keďže si očividne mýlia pleso s kúpaliskom. Podľa Janusza Lukasczyka, ktorý pochádza z lesníctva Morského oka je to nepríjemné aj pre blízkych turistov. "Je to problém aj ak sa na to pozrieme očami obyčajného turistu - veď tam boli deti, matky, jednoducho niečo nezmyselné," povedal Lukasczyk.

V tomto prípade dochádza nielen k pohoršovaniu okolia, no v hre je aj ničenie prírody. "Keby len štvrtina zo všetkých návštevníkov TANAPU sa tam okúpala, tak tieto plesá sa nám zmenia na zabahnené, znečistené jazerá, ktoré vlastne zničia všetko živé," hovorí Pavol Majko, ktorý je riaditeľom správy Tatranského národného parku a dodáva, že voda naďalej putuje do potokov. "Plesá napájajú potoky, z potokov je odoberaná aj pitná voda, pre obce v podhorí," skonštatoval Majko.