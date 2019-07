POZOR na medvede v Malých Karpatoch: FOTO Bol videný ďalší, výzva k mimoriadnej ostražitosti

Medveď v Košariskách (okres Myjava)

Starosta obce Štefan Antol upozorňuje občanov, aby pri voľnom pohybe v prírode zvýšili opatrnosť, lebo v katastrálnom území Košarísk bola spozorovaná šelma. „Upozorňujeme, že v katastri našej obce, v blízkosti osady U Šindelov, bol v uplynulých dňoch zaznamenaný výskyt medveďa hnedého,“ varoval Antol. Starosta touto cestou apeluje na verejnosť, aby v prípade, ak by niekto medveďa spozoroval, oznámil túto skutočnosť oznámiť polícii na telefónnom čísle 158.

Na snímke medveď hnedý, ktorý bol zaznamenaný v katastri obce Košariská. Zdroj: FB/Obec Košariská

„Nemám informácie o tom, že by sa tu v minulosti medveď vyskytoval. Naše poľovnícke združenie sa do tejto udalosti neangažuje,“ povedal pre topky.sk starosta Antol.

Medveď v Modre (okres Pezinok)

Mestská polícia Modra v súčinnosti s Obvodným oddelením PZ SR v Modre vyzýva obyvateľov k mimoriadnej ostražitosti. Po tom, čo bol pred pár týždňami údajne zaznamenaný pohyb medveďa v lokalite Záhorie a Pezinok, prijala polícia oznámenie o výskyte medveďa v obci Častá. Muži zákona vzhľadom na hubársku sezónu a trávenie prázdninových dní v prírode vyzývajú k opatrnosti.

„Ak už mierite do lesa alebo jeho okolia, snažte sa byť o niečo hlučnejší než zvyčajne. Možno pomôže vziať si so sebou zvonček alebo búchať palicou. Pre občanov bude bezpečnejšie zdržiavať sa priamo v meste, i keď príroda a chládok v týchto horúčavách lákajú. Je pravdepodobné, že ide o rovnakého jedinca, ktorý bol zaznamenaný pred časom neďaleko Pezinka a migruje ďalej. Vedomosť o jeho pohybe má polícia, ako aj miestne poľovné združenia. Prosíme občanov, aby si dávali na seba pozor a nechodili do lesa sami. Les je pre zvieratá prirodzeným prostredím, tak veríme, že ku stretom s ľuďmi nedôjde,“ upovedomuje verejnosť Náčelník MsP Modra Stanislav Straka. Ako dodal, v prípade, ak by ktorýkoľvek občan zaznamenal pohyb medveďa hnedého v Malých Karpatoch, treba kontaktovať Mestskú políciu Modra na telefónnom čísle 0911 436 752.

Medvede v regióne Malých Karpát a Záhoria

V posledných týždňoch sa v regióne Malých Karpát a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o pozorovaní medveďa alebo o náleze jeho pobytových znakov.

„Medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov, takže na základe doterajších údajov je ťažké zhodnotiť, koľko jedincov je aktuálne v regióne prítomných. Môžeme predpokladať, že sa v tomto regióne pohybujú 2 až 3 jedince,“ domnieva sa Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty.

Na snímke medveď, ktorého pohyb bol zaznamenaný koncom mája pri Pezinku. Zdroj: Tip čitateľa

Úrad na ochranu životného prostredia v Modre ďalej vysvetľuje, že šírenie zo severného a stredného Slovenska, ktoré predstavuje centrum stredoeurópskej populácie, smerom na juh a západ treba pripísať najmä populačnej dynamike medveďov, pričom do okrajových častí areálu sa dostávajú najmä mladé, od medvedice odstavené jedince, ktoré sú vo veku zhruba 2 až 4 roky.

„Či nové územia osídlia trvalejšie, alebo sa po určitej dobe presunú inde, závisí od viacerých faktorov, napr. od úživnosti územia, stresových faktorov (miera rušivých vplyvov, a pod.),“ skonštatovala Správa CHKO Malé Karpaty.

Zo súčasných hlásení o výskyte medveďa v tomto regióne vyplývajú aj určité obavy verejnosti o bezpečnosť. „V tomto smere by sme chceli verejnosť trochu upokojiť. Doteraz neboli hlásené žiadne problémy s prítomnosťou medveďa/ov, či už by išlo o škody na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku. Podobne nám nie sú doteraz známe prípady priameho stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozovaný na zdraví či živote,“ podotkla správa.

Úrad na ochranu životného prostredia v Modre, ktorá spadá pod Štátnu ochranu prírody SR, verejnosti odporúča nasledovné. Pri pohybe v prírodnom prostredí, kde je možný výskyt medveďa, je vhodné dodržiavať niektoré zásady, ktoré znižujú šancu nebezpečných (konfliktných) stretov. Väčšina konfliktných situácií nastáva vtedy, keď sa človek dostane do bezprostrednej blízkosti medveďa – vtedy medveď reaguje útočne v dôsledku pocitu vlastného ohrozenia. Je preto dôležité bezdôvodne nevchádzať do neprehľadného terénu (húštiny a pod.), ani do takýchto miest umožňovať pohyb psov. Tiež je vhodné správať sa primerane hlasne, napr. viesť vo dvojici či skupine hlasnejší rozhovor, pospevovať si a pod., aby bol medveď už z väčšej vzdialenosti upozornený na prítomnosť človeka. „Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety,“ dodala CHKO Malé Karpaty.