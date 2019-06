SIS vydala správu o bezpečnosti na Slovensku: Ruské tajné služby robia nábor, paktuje aj Čína

BRATISLAVA - Činnosť ruských spravodajských služieb bola v minulom roku namierená proti chráneným záujmom SR ako člena EÚ a NATO. Uvádza sa to v odtajnenej časti Správy o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2018.

"Príslušníci ruských spravodajských služieb, pôsobiaci na území SR prevažne pod diplomatickým krytím, sa snažili o získavanie spolupracovníkov v ústredných orgánoch štátnej správy, bezpečnostných zložkách a v oblasti energetiky a obrany," uvádza sa v správe. O SR podľa SIS prejavovali záujem aj spravodajské služby Číny. "Išlo najmä o získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií," uvádza sa v dokumente.

Tajná služba sa v minulom roku zameriavala aj na problematiku nelegálnej migrácie. "Aj v roku 2018 na území SR pretrvávali snahy občanov z rizikových krajín o zneužitie legálnych spôsobov vstupu na územie SR," konštatuje správa s tým, že vlani zaznamenali "pokračujúci rastúci trend sofistikovaných foriem migrácie osôb z rizikových krajín." Medzi tieto formy patria najmä účelové získanie pobytu s cieľom podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia a účelové manželstvá.

Zdroj: Getty Images

"Vo väčšine týchto prípadov sledujú žiadatelia jediný cieľ, ktorým je získanie legálneho pobytu v schengenskom priestore," uvádza sa v dokumente. Na takýchto aktivitách podľa SIS participujú organizované skupiny osôb, respektíve agentúry, ktorých činnosť je zameraná na vybavovanie pobytov na území SR najmä pre občanov Iránu, Ukrajiny, Ruskej federácie a krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Egypta, Sýrie alebo Turecka. "Zainteresované osoby za túto činnosť inkasujú vysoké finančné provízie. Mimoriadna lukratívnosť sofistikovaných metód nelegálnej migrácie vytvára podhubie pre vznik organizovaných kriminálnych štruktúr pod krytím obchodných spoločností, ktorých hlavnou náplňou je zabezpečenie príchodu osôb z rizikových krajín," uvádza sa v správe.

Bezpečnostná situácia je stabilná

Situáciu v SR v súvislosti s teroristickými hrozbami v roku 2018 hodnotí SIS ako stabilnú. "Služba v hodnotenom období nezaznamenala spravodajské poznatky o riziku bezprostredného teroristického útoku voči SR, ani o plánovaní alebo realizácii teroristického útoku na území SR alebo o konkrétnej teroristickej hrozbe voči občanom a záujmom SR v zahraničí," uvádza sa v správe. Moslimská komunita v SR sa podľa dokumentu vo všeobecnosti v roku 2018 prejavovala umiernene.

"Virtuálne aktivity stúpencov islamu žijúcich v SR boli zamerané najmä na zverejňovanie prípadov náboženskej nenávisti v spoločnosti a verbálnej agresie voči utečencom, moslimom a symbolom islamského náboženstva. Na udalosti týkajúce sa teroristických útokov s islamistickým pozadím moslimská komunita v SR verejne nereagovala a nebolo zaznamenané ani otvorené šírenie džihádistického obsahu alebo zverejňovanie sympatií k džihádistickým organizáciám," konštatuje správa. Napriek tomu SIS podľa dokumentu aktivity niekoľkých jednotlivcov na sociálnych sieťach identifikovala ako potenciálne rizikové.Pozornosť našej tajnej služby sa v roku 2018 zamrela aj na obchodovanie s takzvanými výrobkami obranného priemyslu (VOP). Zdroj: thinkstock.com

"Prioritne boli monitorované obchodné transakcie s VOP do regiónov, v ktorých prebiehajú ozbrojené konflikty a do štátov, kde hrozí zvýšené riziko ich nežiaduceho reexportu. Spravodajská pozornosť bola zároveň venovaná obchodom s VOP, do ktorých boli zapojené rizikové subjekty, ktoré sa na nich priamo alebo nepriamo podieľali ako sprostredkovatelia," uvádza sa v správe.

Veľmi dôležitá v kontexte obchodovania s VOP je podľa SIS identifikácia skutočného konečného užívateľa. "Boli zaznamenané prípady, keď napriek deklaráciám príslušných zahraničných partnerov existovali pochybnosti o tom, že predmetné VOP sú skutočne určené pre túto krajinu. V niektorých prípadoch bolo zaznamenané predloženie falošných certifikátov konečných užívateľov. Taktiež boli zaregistrované snahy záujmových osôb o získanie zbraní a munície, pri ktorých existovalo podozrenie, že sú určené pre neoficiálne, resp. mimovládne vojenské skupiny alebo pre teroristické organizácie," dodala SIS.