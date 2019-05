Slovensko verí, že nové britské vedenie presadí dohodu o odchode: Narušilo by to vzťahy

„Pevne veríme, že vo Veľkej Británie aj naďalej pretrvá odmietnutie odchodu bez dohody, ktorý by značne narušil vzťahy EÚ a Veľkej Británie vo viacerých oblastiach, s negatívnym dopadom na vzájomné obchodné vzťahy a situáciu na Írskom ostrove,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Stanovisko k odchodu premiérky Theresy May a dopadoch tohto rozhodnutia pre brexit poskytol hovorca rezortu Boris Gandel.

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pozorne sleduje vnútropolitický vývoj v Spojenom kráľovstve a proces výberu nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa stane budúcim predsedom vlády v kritických momentoch odchodu UK z EÚ. Veríme, že nové vedenie krajiny presadí ratifikáciu dohody o vystúpení, ktorá bola výsledkom dlhotrvajúcich rokovaní vlády UK a EÚ v britskom parlamente a zabezpečí tak korektné ukončenie členstva UK v EÚ rešpektujúc medzinárodné právo a politiku dobrých susedských vzťahov na európskom kontinente,“ píše sa v stanovisku.

Britská premiérka Theresa May v piatok oznámila, že sa vzdáva funkcie šéfky Konzervatívnej strany a tým aj funkcie premiérky. Na poste zotrvá do 7. júna. Je to tak preto, aby dovtedy strana našla nového šéfa. Jej možným nástupcom je zástanca brexitu, aj bez dohody, Boris Johnson. Theresa May bola premiérkou takmer tri roky. Na poste nahradila konzervatívneho politika Davida Camerona. On sľúbil referendum o zotrvaní v Únii v rámci predvolebnej kampani. Po vyhratých voľbách ho vyhlásil, hoci on sám, podobne ako May, podporoval zotrvanie v európskom klube.