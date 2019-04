PREDPOVEĎ na víkend, ktorá nepoteší: V týchto častiach Slovenska sa pripravte na poriadny dážď

Podľa modelu Aladin spadne do pondelka rána na východe a v oblasti Tatier kumulovane väčšinou 15 až 40, ojedinele až okolo 50 milimetrov zrážok. "V Žilinskom kraji by v uvedenom období malo spadnúť zväčša tri až 15 milimetrov a v Banskobystrickom kraji väčšinou jeden až desať milimetrov," informujú meteorológovia.

Úplne iná situácia by počas tejto noci a cez víkend mala byť v južnej polovici západného Slovenska. Podľa modelu Aladin tu v uvedenom čase nebude vôbec pršať alebo tu spadne maximálne do troch milimetrov zrážok."Model ECMWF vidí situáciu s rozložením celkového úhrnu zrážok podobne, ale maximálne úhrny pre východ sú o niečo nižšie. V južnej polovici západného Slovenska síce očakáva zrážky na väčšine územia, ale predpokladané úhrny sú v tejto časti územia veľmi slabé," tvrdia meteorológovia.

Obrovský rozdiel v očakávanom celkovom úhrne do pondelka rána medzi juhozápadom a východom Slovenska je dobre vidieť aj v ENSEMBLE predpovedi zrážok pre Bratislavu a Bardejov. Kým v Bratislave sa zrážky v uvedenom čase takmer vôbec neočakávajú, v Bardejove by malo trvalejšie pršať približne od soboty popoludnia až do nedele večera alebo do noci z nedele na pondelok.

"V predpovedi zrážok na sobotu a nedeľu je ešte určitá miera neistoty, ale je už veľmi pravdepodobné, že na východe a v oblasti Tatier pomerne dobre naprší na veľkej ploche a tiež aj to, že na juhozápade buď nebude vôbec pršať, alebo sa tu vyskytnú len zanedbateľné zrážky," doplnili meteorológovia. Situáciu by ešte výraznejšie mohli zmeniť búrky, ktoré sa môžu počas najbližšej noci ojedinele vyskytnúť aj na juhozápade.