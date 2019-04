VIDEO Meteorológovia varujú: Pripravte sa na teplotný skok, bŕŕŕ, bude poriadna zima

- ochladenie dorazí od severu Slovenska

- najchladnejší by mal byť piatok

- na severe bude miestami snežiť aj v nižších polohách

Zdroj: Getty Images

Úradovať bude nepríjemný vietor

Meteorológ Miroslav Šinger o výraznej zmene počasia porozprával vo videu, ktoré na svojej facebookovej stránke zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav. Poznamenal, že viacerí si na Slovensku iste všimli veľmi teplé počasie. "V najteplejších lokalitách presahuje 20 stupňov Celzia, tie maximá sú na úrovni okolo 24 stupňov," spresnil ešte v utorok s tým, že aj na severe teplomery ukazovali príjemných 18 stupňov. O zmenu sa však postará studený front. Postupne by sa ochladenie malo prejaviť už v stredu.

"Očakávame, že najchladnejšie bude v piatok, kedy teplota na našom území vystúpi na 7 až 12 stupňov, na severe a krajnom západe bude miestami ešte chladnejšie, 2 až 7 stupňov," uviedol Šinger. Úradovať bude navyše nepríjemný severný vietor, ktorý pocit chladu ešte znásobí. Na štvrtok a piatok platia aj meteorologické výstrahy pred vetrom vo viacerých okresoch východného Slovenska.

Zdroj: Reprofoto:shmu.sk

Zrážky aj sneženie

Podľa predpovede SHMÚ nebudú chýbať ani zrážky, dokonca klesne aj hranica sneženia. "Spočiatku bude snežiť len vo vyšších polohách, postupne sa hranica sneženia zníži aj do stredných polôh, pričom na severe môže ojedinele snežiť aj v nižších polohách," dodal meteorológ. Aký však bude víkend? Priniesť by mal podľa Šingera oteplenie, no naďalej rátajte s oblačnosťou a zrážkami na viacerých miestach, predovšetkým v sobotu.

V stredu bude cez deň 16 stupňov, v sobotu už rátajte s teplotou 5 stupňov Celzia. Zdroj: Reprofoto: SHMÚ

Poľnohospodári, zbystrite pozornosť

O výraznej zmene počasia informuje aj portál imeteo. Upozorňuje, že zrážky síce potešia poľnohospodárov, no hrozia aj prízemné mrazy a výnimočne aj mrazy, preto by mali byť v strehu. "Ráno sa tak môžu objaviť vo výške 5 cm nad povrchom prízemné mrazy, v dôsledku ktorých by mali zbystrieť poľnohospodári. Na severe nie je vylúčené, že bude mrznúť aj vo výške 2 metrov nad povrchom zeme," približuje portál predpovede meteorológov.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Ochladenie podľa webu dorazí od severu, rovnako ako SHMÚ, predpokladá najviac 12 stupňov Celzia. Na severe teploty podľa imeteo.sk nemusia vystúpiť ani nad 5 stupňov. V noci sa poriadne oblečte, keďže teplomery budú ukazovať bod mrazu.