Sťahovanie národa po sviatkoch: Rozsiahle kolóny, pred Ružomberok sa zdržíte takmer hodinu

Aplikácia Waze eviduje zhustenú premávku aj medzi Nemeckou a Banskou Bystricou, Ružomberkom a Hubovou či na R1 pred Trnavou. Vodiči si pred Ružomberkom smerom z Ivachnovej postoja zhruba 40 minút. Kolóna sa začína už na diaľnici D1.

Pod Strečnom smerom do Žiliny šoféri stratia asi 25 minút a 40-minútové zdržanie hlásia vodiči aj na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žarnovicu. Nehoda je hlasená za odbočkou na Medzibrod smerom do Podbrezovej. Úsek je podľa Zelenej vlny RTVS ťažšie prejazdný a vodiči si smerom do Banskej Bystrice počkajú asi 30 minút.