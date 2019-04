Panika medzi psychiatrickými pacientami: Slovenským lekárňam došli oblbováky, prídu týždne pekla

Liek s účinnou látkou bromazepam slúži na krátkodobé liečenie úzkosti alebo panickej poruchy, podáva sa ako látka proti stresu alebo strachu. Ako informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na svojej internetovej stránke, Lexaurin 1,5 mg je nedostupný od 4. februára 2019 a Lexaurin 3 mg od 11. februára 2019. Držiteľ registrácie lieku KRKA, d. d., Slovinsko štátny ústav má obnoviť dodávky lieku v nižšom dávkovaní od 22. apríla a vo vyššom 29. apríla.

Čo však majú robiť pacienti dovtedy?

Na Slovensku sú registrované lieky s rovnakou účinnou látkou bromazepam, napríklad Lexopam 1,5 mg, Lexopam 3 mg, ktorých výrobcom je česká SVUS Pharma a. s. Od 16. januára 2019 má však problémy vo výrobe. Liek Bromazepam Medochemie, ktorý však v súvislosti s výpadkom Lexaurinu tiež chýba, vyrába spoločnosť Medochemie Ltd., Cyprus, no tá tiež ohlásila, že liek bude nedostupný od 1. apríla do 1. septembra 2019. Za nedostatok lieku môže preťaženosť trhu, výrobcovia nestíhajú výrobu. ŠÚKL však nedisponuje donucovacími prostriedkami, ktoré by mohol uplatniť voči výrobcom a držiteľom registrácií na zabezpečenie dostupnosti.

„Podľa informácií, ktoré nám poskytol držiteľ registrácie, do konca apríla by tento liek mal byť dostupný v SR,“ uviedla pre Topky hovorkyňa ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. „Držiteľ registrácie nás ubezpečil, že robí všetko preto, aby bol výpadok čo najkratší. O možnosti alternatívneho lieku je potrebné sa poradiť s ošetrujúcim lekárom.“ Zdroj: gettyimages.com

Ďalšími podobnými liekmi zo skupiny benzodiazepínov s uspávajúcimi a upokojujúcimi účinkami sú napríklad Xanax či Diazepam. Od všetkých týchto liečiv si však možno vybudovať silnú závislosť, lebo využívajú dopamínové receptory, aby spomaľovali reakcie ľudského tela na vonkajšie vplyvy. Človek je pokojnejší a so spomalenejším prúdom myšlienok. Lexaurin býva preto často zneužívaný ako tzv. rekreačná droga. Obžalovaný zo zabitia Filipínca Henryho Juraj Hossu pred súdom priznal, že pred zabitím Henryho užil dva razy Lexaurin, pravda, skombinoval ho s 20 pivami a 10 poldecákmi.