Technická chyba či zlyhanie ľudského faktora? Kopilot boeingu tvrdí, že na špekulácie je priskoro

Peter Mánik si nespomína na to, že by sa počas letu bál o život. Na kritické situácie podľa jeho slov pilotov špeciálne pripravujú. Okrem iného pravidelne absolvujú školenia či simulácie toho, čo sa môže prihodiť počas letu.

Na závery je priskoro

Podľa Mánika netreba vyvolávať špekulácie o tom, či sa pod nehodu podpísala technická chyba Boeingu 737 Max 8. A to aj napriek tomu, že rovnaký typ lietadla havaroval aj v októbri minulého roka. "Podľa doteraz dostupných informácií ťažko s istotou predpovedať, či hlavnou príčinou pádu bola technická porucha alebo chyba pilota. Aj keď sa tieto dve nehody zatiaľ javia podobne, príčina môže byť rôzna. To preukáže až vyšetrovanie. Je veľmi skoro robiť závery,“ poznamenal.

Miesto tragédie. Zdroj: TASR/AP Photo/Yidnek Kirubel

Muž, ktorý pôsobí ako kopilot v lietadle typu Boeing 737-800 predpokladá, že do vyšetrovania sa zapojí aj samotný výrobca. Všetci totiž budú chcieť nájsť príčinu udalosti, ktorá sa mohla podpísať pod stovky ľudských životov.

„Keď sa stane nehoda, tak sa vyšetruje práve preto, aby sa v budúcnosti už nestala. Ak vyšetrovanie preukáže, že sa jedná o opakujúci sa technický problém tohto modelu lietadla, výrobca bude musieť nájsť také riešenie, aby sa problém už v budúcnosti nevyskytol," vysvetlil Mánik s tým, že v takomto prípade by museli byť opravené aj už vyrobené lietadlá.

"Preto niektoré spoločnosti už teraz môžu preventívne pristúpiť k tomu, že tieto lietadlá nebudú využívať až do prešetrenia celej situácie. Bezpečnosť je prvoradá, ale zatiaľ sa bavíme v rovine špekulácie. Vyvodí sa dôsledok. Najprv sa však musí všetko dôkladne vyšetriť, až potom sa dá reagovať," priblížil a dodal, že aj napriek tomu rozumie pocitom verejnosti aj strachu, ktorý udalosť vyvolala.

Záznam z kokpitu

O technickej chybe sa však v zahraničných médiách špekuluje viac, než o zlyhaní ľudského faktora. Lietadlo totiž viedol skúsený pilot Ethiopian Airlines, ktorý mal nalietaných viac ako 8200 letových hodín. Navyše mal žiadať o návrat späť ihneď po tom, ako zaznamenal prvé problémy. Bolo to už šesť minút po štarte. Svetlo do toho, čo sa stalo, však prinesú až čierne skrinky.

Zdroj: Twitter/Addis Standard

"Čierne skrinky by mali prežiť, sú tak skonštruované. Údaje by mali byť čitateľné a mali by podať celkom jednoznačnú odpoveď na to, čo sa stalo. Zaznamenávajú totiž informácie o lete, ale aj o tom, čo sa odohráva v kokpite. Je počuť rozhovory pilotov aj to, čo im hovorili z veže," potvrdil aj Peter Mánik.

Pátrači už našli obe čierne skrinky - digitálny zapisovač letových údajov aj zapisovač hlasu v kokpite. Informovala o tom spoločnosť Ethiopian Airlines na mikroblogovacej sieti Twitter. Jedna zo skriniek má byť podľa najnovších informácií tlačovej agentúry AP čiastočne poškodená.

Accident Bulletin no. 6

Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered. — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11. marca 2019

Aj keď príčina pádu lietadla stále nie je známa, etiópske aerolínie v rámci mimoriadnych bezpečnostných opatrení preventívne pozastavili lety všetkých 30 lietadiel typu Boeing 737-8 Max, ktoré vlastnia. Rovnaký krok podnikli aj čínske letecké spoločnosti, karibské aerolínie Cayman Airways, Austrália a tiež Indonézia, kde došlo v k tragickej havárii rovnakého typu stroja 29. októbra 2018. Postupne sa pridávajú desiatky ďalších leteckých spoločností. Ich zoznam zverejnil denník Seattle Times.

Poplach pre letecký priemysel

Kurt Hofmann, ktorý pôsobí ako letecký expert, aktuálnu situáciu v leteckom priemysle nezhodnotil ružovo. Myslí si, že môže vyvrcholiť aj celosvetovým zákazom lietania strojov tohto typu.

„Všetky aerolínie sa pýtajú, aký je problém?“ V prevádzke je aktuálne 350 lietadiel Boeing 737 Max 8 a objednaných je vyše 5000. Situácia je podľa neho "veľmi dramatická", keďže ide o nový typ lietadla, novú generáciu a pretože sa v priebehu niekoľkých mesiacov takmer rovnakým spôsobom zrútil už druhý stroj tohto typu, uviedol Hofmann v rozhovore pre Ö3-Nachrichten. Viac sa dočítate TU.

Žaloba na stole

Pod októbrovú haváriu v Indonézii sa mal podľa úradov podpísať systém v lietadle, ktorý udával nesprávnu rýchlosť. Aj napriek tomu, že vyšetrovanie oficiálne neskončilo, 17 rodín, ktoré prišli o svojich najbližších, sa rozhodli v mene istej právnickej firmy podať žalobu na spoločnosť Boeing. Informuje o tom denník Seatlle Times.

Zdroj: Reprofoto/boeing.com

V žalobe uvádzajú, že haváriu mal spôsobiť nový manévrovací systém (MCAS). Ten tlačí nos lietadla smerom nadol, ak senzor zaregistruje nadmerné stúpanie lietadla, pri ktorom hrozí strata vztlaku. Tvrdia aj to, že Boeing nezabezpečil riadne školenia ohľadom nového systému svojim pilotom. Podrobnosti nájdete tu.

Akcie spoločnosti klesli

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) je zatiaľ vo vyjadreniach opatrný. "Externé správy hovoria o podobnostiach medzi touto nehodou a haváriou Lion Air Flight 610 z 29. októbra 2018. Napriek tomu je vyšetrovanie len na začiatku a v súčasnosti nemáme k dispozícii údaje, z ktorých môžeme vyvodiť akékoľvek závery alebo podniknúť akékoľvek kroky," informovali v stanovisku. Lety strojov typu Boeing 737 Max 8, ktoré využívajú americké letecké spoločnosti, sa rozhodli nepozastaviť.

Akcie spoločnosti Boeing v dôsledku nehody klesli v pondelok o 12,9 percenta. Vyšetrovaním nehody sa budú zaoberať etiópske orgány. Spolupracovať budú z expertami z Boeingu, zapojí sa aj Americká národná rada pre bezpečnosť dopravy.