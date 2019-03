Na turistike a lyžovaní si dávajte pozor: V Tatrách stále trvá lavínové nebezpečenstvo

Sneh bol silným vetrom previaty na záveterné, najmä južné, juhovýchodné, východné,severovýchodné svahy a žľaby. Tu je uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov a jeho hrúbka môže dosahovať aj 30 centimetrov. Uvoľnenie lavín je na strmých svahoch danej expozície možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, spontánne lavíny môžeme očakávať najmä okolo poludnia vplyvom tepla, tieto však nebudú veľkých rozmerov. Lavínové nebezpečenstvo je v teréne veľmi rozdielne, v kontraste s naviatymi snehovými doskami je väčšina svahov vyfúkaná až na „betón“, čiže tvrdú až zľadovatelú starú snehovú pokrývku. Prechod medzi takýmito povrchmi snehu je veľmi ľahko viditeľný - jasne biely sneh na „sivom“ ľadovom podklade.

Lavínové nebezpečenstvo zotrváva

Dnes ráno bolo na horách jasno. Oproti včerajšku sa ochladilo. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus päťnásť stupňov Celzia do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal silný severozápadný vietor. Za posledných 24 hodín napadlo vo Vysokých Tatrách, časti Nízkych Tatier do 10 centimetrov nového prachového snehu, inak do piatich cm nového snehu vo Vysokých Tatrách, Západných Tatrách a Fatrách. Všeobecne môžno povedať, že prevláda terén so starým tvrdým snehom.