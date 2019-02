Na horách si stále dávajte pozor: Lavínové nebezpečenstvo pre oteplenie stúpa

Previaty sneh sa nachádza na južných, juhovýchodných a východných svahov a žľabov vo forme snehových dosiek a vankúšov s hrúbkou až do 50 centimetrov. Na strmých svahoch sa môžu uvoľniť lavíny najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Vplyvom tepla sa spontánne malé lavíny očakávajú okolo poludnia.

Lavínové nebezpečenstvo pre oteplenie stúpa.

Na horách bolo dnes ráno jasno, výrazne sa oteplilo. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus tri stupne do šesť stupňov Celzia. Vo všetkých pohoriach fúkal silný, na hrebeňoch búrlivý severný až severovýchodný vietor do 15 metrov za sekundu, v nárazoch až 20 metrov za sekundu, Nový sneh za uplynulý deň nepripadol. Prevláda terén so starým tvrdým snehom.