VIDEO Protestujúci farmári dorazili do Bratislavy! Polícia im brániť nebude, má to však podmienku

BRATISLAVA – Polícia nebude brániť farmárom vo vstupe do Bratislavy, podmienkou je však bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii venovanej dopravnej situácii v hlavnom meste zástupcovia Policajného zboru. Nespokojní farmári z celého Slovenska sú na ceste do hlavného mesta, kde chcú s kompetentnými rokovať o situácii v agrorezorte. Časť farmárov na poľnohospodárskych strojoch už do Bratislavy dorazila.

"Určite im nebudeme brániť vyjadriť svoj názor, samozrejme podľa toho, aká bude bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," povedal policajný viceprezident Róbert Bozalka. Situáciu však komplikujú najnovšie dopravné obmedzenia zavedené kvôli výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a rekonštrukcie ulice Mlynské nivy.

Polícia približne na rok zaviedla mimoriadne opatrenia, ktorých súčasťou je posilnenie počtu policajných hliadok, spustenie Call centra či on-line vysielania kamier z najfrekventovanejších úsekov.

Podľa riaditeľa krajského policajného zboru v Bratislave Adriana Pavlíka monitoruje polícia celú cestu poľnohospodárov zo všetkých regiónov až do Bratislavy. "Komunikujeme s mestom Bratislava, aby sme zabezpečili bezpečnosť a plynulosť premávky, a zároveň aby sme im umožnili vyjadriť svoje požiadavky," povedal Pavlík.

Farmári by chceli v hlavnom meste rokovať napríklad s predstaviteľmi ministerstiev vnútra, pôdohospodárstva či vlády o ich situácii a o fungovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Malí a strední poľnohospodári prišli protestovať na traktoroch do Bratislavy aj v júni 2018. V utorok by malo do Bratislavy doraziť až sto traktorov.

Premiér pozýva zástupcov poľnohospodárov v stredu na rokovanie vlády

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pozýva zástupcov nespokojných farmárov z celého Slovenska, ktorí v utorok prichádzajú na niekoľkodňový protest do Bratislavy, na stredajšie rokovanie vlády. Povedal to novinárom počas pracovnej cesty v Jeruzaleme.

"Touto cestou ich pozývam, aby okolo 11. hodiny v primeranom počte nejakého výboru, maximálne 5-7 ľudí, prišli na úrad vlády, kde budú môcť nielen predo mnou, ale pred všetkými ministrami odprezentovať svoje problémy," priblížil Pellegrini.

Zámerom je, aby každý minister, ak je zodpovedný za niektorý z ich problémov, mohol reagovať a zobrať si zo stretnutia "domáce úlohy". "Na stretnutie sa teším, pevne verím, že bude konštruktívne a v dobrej pohode a že nás bude posúvať zase ďalej v rámci riešenia tých problémov," dodal predseda vlády.

Mesto čaká protest nespokojných farmárov z celého Slovenska

Bratislava očakáva v utorok príchod nespokojných farmárov z celého Slovenska na Tyršovo nábrežie v mestskej časti Petržalka. Do hlavného mesta má namiesto plánovaných vyše 960 prísť 100 poľnohospodárskych strojov. S bratislavským magistrátom majú farmári dohodu, že budú na 11 miestach, najmä na námestiach. Vyjadriť chcú svoj nesúhlas so stavom v poľnohospodárstve. Koniec ich protestu sa predpokladá vo štvrtok (21. 2.) večer alebo v piatok (22. 2.) dopoludnia.

Mesto Bratislava oceňuje, že po spoločnom rokovaní farmári upustili od zámeru zviditeľniť svoje požiadavky blokádou ciest poľnohospodárskymi strojmi a v záujme pokojného priebehu formu protestu prispôsobia. Napriek tomu sa treba podľa magistrátu pripraviť na to, že od utorka do piatka sa budú v hlavnom meste presúvať poľnohospodárske stroje, čo môže spomaliť dopravu. Farmári budú mať centrum protestu na Tyršovom nábreží.

"Cením si, že protest, ktorý v Bratislave tento týždeň farmári pripravujú, nebude protestom, ktorého cieľom by bolo v našom meste vyvolať dopravný kolaps,“ povedal bratislavský primátor Matúš Vallo.

Výzva Iniciatívy poľnohospodárov na protest v Bratislave mala veľký ohlas medzi farmármi, ktorí chceli prísť vyjadriť svoj nesúhlas so stavom v poľnohospodárstve. Množstvo strojov, ktoré nahlasovali do protestu, by však podľa bratislavskej samosprávy spôsobil kompletnú paralýzu mesta, ktoré v súčasnosti aj tak čelí vážnym dopravným obmedzeniam. Po spoločných rokovaniach sa farmári rozhodli neobmedzovať dopravu v Bratislave a znížili množstvo poľnohospodárskych strojov, s ktorými prídu do hlavného mesta.

"Nebudú stáť na cestách, ale v utorok ich bude možné stretnúť na 11 miestach v Bratislave - Primaciálnom námestí, Námestí SNP, Župnom námestí, Hodžovom námestí, pri trhovisku Miletičova, na "pápežskej lúke" v Petržalke a na ďalších miestach," informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Nespokojní farmári chcú v stredu (20. 2.) rokovať napríklad s predstaviteľmi ministerstiev vnútra, pôdohospodárstva či vlády o situácii malých pôdohospodárov, o fungovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a iných témach. V informácii pre médiá iniciatíva uviedla, že žiadajú pozemkové úpravy, stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu Európskej únie, spustenie protikorupčných opatrení v pôdohospodárstve a lesníctve. Od stretnutia očakávajú vytvorenie dokumentu s návrhom termínov riešenia problémov.

Predstavitelia farmárov sa stretli s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a zástupcami polície v piatok (15. 2.) v Košiciach. "Ak sa preukáže, že napríklad aj v rezorte pôdohospodárstva, v niektorých organizáciách na lokálnej úrovni nefungujú veci ako majú, budeme musieť prijať aj zásadné a rázne personálne opatrenia," povedal predseda vlády.

Avizovaný protest nespokojných farmárov v Bratislave označila začiatkom februára šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) ako politickú aktivitu. Mnohí jeho aktéri boli totiž podľa nej neúspešní v komunálnych a v krajských voľbách. Novelu zákona o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, transparentnú stránku PPA v súvislosti s dotáciami a ďalšie kroky v technickej oblasti sú podľa nej aktivity, ktoré urobil rezort pôdohospodárstva smerom k nespokojným farmárom. Malí a strední farmári prišli protestovať na traktoroch do Bratislavy aj v júni 2018.

