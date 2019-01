Z treskúcich mrazov do plusu: FOTO O pár dní sa začne odmäk, výstrahy pre celé Slovensko!

BRATISLAVA – Z výdatnej snehovej nádielky sa tento týždeň tešilo takmer celé Slovensko. Vo viacerých lokalitách napadlo až 30 centimetrov snehu, miestami aj 80. Z predpovede meteorológov vyplýva, že cez víkend sa sneh začne topiť, lebo denné teploty sa dostanú do plusových hodnôt. Otepleniu však budú predchádzať nočné mrazy. Tie by mali udrieť v noci na piatok a sobotu.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len SHMÚ) avizujú, že do piatka má byť prevažne polooblačno až oblačno a takmer na celom území by mali ustáť aj snehové zrážky. Sneženie by malo znova udrieť v noci na sobotu.

Vplyvom tlakovej níže, ktorá sa presúva z južného Jadranu nad Balkán a po jej okraji k nám prúdi od severovýchodu chladnejší vzduch, výrazne začnú klesať aj teploty.

V noci na piatok má byť -4 až -10, v údoliach miestami -11 až -17 stupňov Celzia. Cez deň bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Snehové prehánky sa ojedinele vyskytnú najmä na severe. Najvyššia denná teplota -5 až 0, na severe a na Horehroní miestami okolo -7 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30, na juhovýchode okolo 35 km/h, v nárazoch miestami, najmä na juhovýchode, okolo 60 km/h. Popoludní bude vietor slabnúť.

Sobota

Cez našu oblasť prejde smerom na juhovýchod frontálny systém spojený s tlakovou nížou so stredom nad severnou Škandináviou.

Malo by byť oblačno až zamračené. Na mnohých miestach hrozí sneženie, na juhozápade neskôr aj dážď so snehom alebo dážď. Preto treba rátať s poľadovicou. Najnižšia nočná teplota -11 až -17, na západe väčšinou -5 až -11 stupňov. Najvyššia denná teplota -5 až 0, na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska do +3 stupňov. Fúkať by mal len slabý, v západnej polovici a na Spiši postupne prevažne západný vietor rýchlosťou 10 až 25 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 45 km/h.

Nedeľa

Do našej oblasti postúpi ďalší frontálny systém, spojený s prehlbujúcou sa tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z Nórskeho mora nad južnú Škandináviu.

Ústav avizoval, že by malo byť oblačno až zamračené a na mnohých miestach bude snežiť. Na západe v nižších polohách prevažne dážď so snehom alebo dážď. Najnižšia nočná teplota -2 až -7 stupňov, na západe územia a miestami aj na juhu stredného Slovenska +2 až -2 stupne. Najvyššia denná teplota 0 až +5 stupňov, preto treba rátať s odmäkom. Slabý mráz by sa mal vyskytnúť len na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode.

Plusové denné teploty by sa mali udržať aj v pondelok, preto treba počítať s kalamitou.

Výstrahy pred vetrom, snehovými jazykmi a závejmi a nízkymi teplotami

Silný vietor

Výstraha 1. stupňa pred vetrom bola vydaná pre Košice okolie, Košice mesto, Trebišov a Michalovce. V týchto regiónoch sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 - 70 km/h. Varovanie pred javom trvá od 10. januára od 15. hodiny do 11. januára do 12. hodiny.

Snehové jazyky a záveje

Výstraha 2. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi bola vydaná pre okresy Košice okolie, Košice mesto, Vranov nad Topľou, Trebišov a Michalovce. Varovanie pred javom platí od 10. januára od 14. hodiny do 11. januára do 12.hodiny. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerný a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ zdôrazňuje SHMÚ.

S výnimkou južných okresov platí výstraha miernejšieho stupňa takmer pre celé Slovensko. Varovanie platí od 10. januára od cca 8. hodiny rannej do 11. januára dopoludnia. SHMÚ však avizuje, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Nízke teploty

Tak ako meteorológovia uvádzajú v predpovedi, že udrú silné nočné mrazy, vydali pred nimi aj výstrahu 1. stupňa. Tá vo vyznačených okresoch platí cca od štvrtkovej 22. hodiny do 12. januára do 8. hodiny rannej. Očakáva sa dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -17 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozorňuje ústav.