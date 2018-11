Dramatické VIDEO z policajnej naháňačky v Česku: Zbesilú jazdu ukončila streľba

Mladík taktiež nebol v aute sám, ale s dvomi spolujazdcami. Agresívnou jazdou pokračoval po diaľnici smerom na Brno aj po tom, ako ho policajti vyzvali, aby zastavil. O prípade informovala česká polícia, ktorá zverejnila aj zábery z akčnej naháňačky.

Tá našťastie nemala tragický koniec, ako tomu bolo v roku 2017 na Slovensku. Za obcou Orovnica v okrese Žarnovica sa slovenskí policajti snažili zastaviť unikajúce auto, nevedeli však, že v ňom sedia aj spolujazdci, keďže bola noc a auto malo tmavé sklá. Výstrel z policajnej zbrane zasiahol len 17-ročného Tomáša, ktorý sedel na zadnom sedadle. Zraneniam podľahol.

Prestrelili dve pneumatiky

Po zbrani sa českí policajti rozhodli siahnuť najmä preto, že nepomohla zátarasa, ktorú vodič obišiel. Nereagoval ani na niekoľko ďalších pokynov polície, aby zastavil. "Jeho cesta skončila na parkovisku pri obchodnom dome v Tkalcovskej ulici. Tam po chvíli zbesilého jazdenia zastavil, avšak keď sa k vozidlu priblížili policajti, tak sa znovu pohol," uvádza polícia na svojej webstránke.

Policajné zábery pripomínajú akčný film. Zdroj: Polícia ČR

Dráma teda pokračovala. Keď vodič opätovne dupol na plyn, poškodil aj auto mestskej polície a zasahujúci strážnik musel uskočiť. Ako je vidieť na záberoch z Čiech, policajti potom siahli po zbraniach. Autu prestrelili dve pneumatiky. "Napriek tomu stačil vodič ešte čelne naraziť do vozidla diaľničnej polície. Potom bol spacifikovaný," dodáva česká polícia.

Žiadne neviniatko

Keď sa mladý muž dostal do rúk kriminalistov, ukázalo sa, že problémy so zákonom nemá prvýkrát. Vodič bol trestaný za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, pričom uložený zákaz šoférovania už raz porušil. Bol za to odsúdený. "Devätnásťročný muž bol ešte počas víkendu obvinený zo zločinu násilia proti úradnej osobe a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a vykázania," informovala polícia o následkoch jeho konania. Stíhaný je väzobne, hrozí mu až šesť rokov za mrežami.