Štúdia, na ktorú čaká celá Bratislava a okolie: Hotová by mohla byť už koncom roka

BRATISLAVA - Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste, by mohla byť hotová koncom tohto roka, prípadne začiatkom budúceho roka. Potvrdili to Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). S jej vypracovaním sa najprv počítalo v auguste 2017, neskôr koncom roka 2017 a naposledy v prvom polroku tohto roka. Štúdia má dať tiež odpoveď na otázku, či a ako by mala byť Železničná stanica Filiálka v Bratislave do budúcna využitá.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť v novembrových komunálnych voľbách, upozornil, že je potrebné zásadne posunúť riešenie problému železničného uzla v Bratislave. "Potrebujeme sa posunúť s riešením tohto problému a potrebný posun vidím vo vybudovaní železničnej stanice Filiálka. Preto sú pre hlavné mesto štúdia a jej výsledky veľmi dôležité. To, ako bude riešený nový železničný uzol, bude mať dopad na život v hlavnom meste a predovšetkým na obyvateľov priľahlých území," povedal.

Bratislava podľa jeho slov potrebuje Filiálku, ktorá pomôže doprave, nevytvorí nové rozdelenia v meste a nebude obťažovať ľudí hlukom. "Zdá sa mi, že by bolo chybou a nezodpovednosťou, aby sme dnes nevyužili príležitosť, kedy sa posudzujú rôzne varianty a v zásade sa určuje strategické smerovanie výsledku tejto štúdie," podotkol Nesrovnal s tým, že je potrebné urobiť všetko preto, aby táto štúdia skončila reálnym a dobrým výsledkom pre mesto a jeho obyvateľov. Zároveň upozornil, že pri príprave železničného uzla nemôže byť opomenuté ani vybudovanie železničnej zastávky Petržalka - centrum.

ŽSR tvrdia, že Železničná stanica Bratislava – Filiálka je v ich správe. "Mesto, ani mestská časť s ňou nemajú žiadny vzťah. Štúdia dá odpoveď na otázku, či a ako by mala byť Filiálka do budúcna využitá, aký bude jej význam v rámci zapojenia do koľajovej dopravy v Bratislave, v akom rozsahu a v akej podobe by mala do budúcna slúžiť," uviedli železnice. Ministerstvo dopravy spresnilo, že štúdia realizovateľnosti sa momentálne nachádza v štvrtej etape, v ktorej prebieha podrobné hodnotenie prevádzkovej a ekonomickej efektívnosti vybraných alternatív, vrátane takých, ktoré obsahujú Filiálku.

"Finálne závery a odporúčania nie je možné v tomto štádiu predpovedať. Konečné rozhodnutie o výsledkoch štúdie realizovateľnosti nie je v kompetencii ministerstva dopravy a výstavby, prijme ho riadiaci výbor projektu, v ktorom má svojho zástupcu aj hlavné mesto," uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Štúdia má priniesť komplexnú analýzu súčasného stavu a riešiť bude aj dopravnú perspektívu, rozvoj, modernizáciu a vzájomné dopravné prepojenia desiatich železničných úsekov v Bratislave a okolí, 12 železničných staníc v rámci Bratislavy a 12 medzistaničných úsekov.