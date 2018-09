Pacienti začali hodnotiť: Za dva dni poslali cez appku VšZP takmer dvetisíc hodnotení

Za necelé dva dni od sprístupnenia tejto služby v mobilnej aplikácii VšZP pribudlo 1710 hodnotení konkrétnych návštev lekára. Pritom takmer 95 % hodnotení je pozitívnych. Maximom piatich hviezdičiek ohodnotili poistenci VšZP 88% návštev, štyrmi hviezdičkami 6,14% návštev. Obavy niektorých lekárov, že hodnotenia budú živnou pôdou na hejty a ataky od pacienty, sa vôbec nepotvrdili a boli teda zbytočné. Ľudia chcú dať poisťovni spätnú väzbu a podľa slovných hodnotení zatiaľ väčšina z nich takouto formou lekárom ďakuje za dobrú starostlivosť.

VšZP chce prispievať k zvyšovaniu kultúry a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a možnosť poistencov vyjadriť sa k úrovni poskytovania zdravotníckych služieb považuje za jeden z nástrojov, ako to dosiahnuť. Vyzýva preto aj ďalších svojich poistencov, aby cez mobilnú aplikáciu návštevu lekára hodnotili a pridávali aj doplňujúce slovné hodnotenie.

Mieru spokojnosti so spôsobom poskytnutia zdravotnej starostlivosti počas konkrétnej návštevy lekára môže poistenec vyjadriť v mobilnej aplikácii VšZP v sekcii Do lekárne alebo Moje zdravie. Hodnotiť môže návštevu lekára v škále od jedna do päť hviezdičiek, pričom nehodnotí poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale spôsob jej poskytnutia. Popri hodnotení hviezdičkami má poistenec možnosť pridať aj podrobnejšie písomné hodnotenie návštevy lekára. Tieto hodnotenia sú neverejné.

VšZP považuje reálnu skúsenosť a názor poistencov za dôležitý. Spätná väzba od poistencov neslúži ako podklad k prípadným reštrikčným opatreniam, ale výlučne len na zistenie miery spokojnosti. Pokiaľ VšZP v hodnoteniach poistencov zaregistruje vyššiu mieru nespokojnosti so spôsobom poskytovania zdravotnej starostlivosti u niektorých poskytovateľov, bude s nimi o podrobnostiach hodnotenia diskutovať a spoločne hľadať riešenia na zlepšenie. Hodnotenia sú anonymizované, čiže poistenci sa nemusia obávať napísať svoj názor.

