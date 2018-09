Železnice si to chcú vyžehliť: Týždeň vlakmi len za polovičnú cenu, má to pomôcť ovzdušiu

BRATISLAVA – V týždni od 16. do 22. septembra bude cestovné vo vlakoch národného dopravcu o polovicu lacnejšie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaviedla túto akciu v súvislosti s Európskym týždňom mobility, ktorý kladie dôraz na šetrenie životného prostredia používaním hromadnej dopravy. ZSSK okrem toho posilnilo regionálne spoje.

Kampaň Európsky týždeň mobility (ETM) chce aj tento rok upozorniť na to, že emisie sú naozaj vážnym problémom modernej doby. „Príznačné heslo roku 2018 Kombinuj a choď! poukazuje na fakt, že cestovať sa dá oveľa ekologickejšie aj bez výrazného obmedzenia komfortu cestujúceho,“ upozornil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

ZSSK bude aj tento rok partnerom kampane a pre cestujúcich opäť pripravila atraktívne 50-percentné zľavy. Od 16. do 22. septembra budú môcť cestovať za polovicu obyčajného cestovného v 2. triede všetkých osobných vlakov a regionálnych expresov.

Potešia sa z toho aj turisti v Tatrách. „Na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice poskytujeme cestujúcim 50-percentnú zľavu na jednorazové štandardné lístky, v prípade SMS lístkov uznáme zľavnené aj dvojhodinové a jednodňové,“ povedal Kováč.

Národný dopravca myslel aj na cyklistov a počas týždňa mobility im ponúka možnosť prepraviť bicykel bezplatne. „Moderný Európan sa nemusí úplne vzdať svojho komfortu. Stačí, ak z neho trochu poľaví. Aj počas Európskeho týždňa mobility chceme upozorniť na možnosť ekologickej, ale aj ekonomickej alternatívy, ktorú predstavuje jazda vlakom,“ zdôrazňuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

„Tento rok v júni sme navyše intenzívne posilnili dopravu vo viacerých regiónoch Slovenska, pričom hlavné mesto prepojilo s okolím až o 56 vlakov viac. Snažíme sa teda v maximálnej možnej miere vyjsť v ústrety všetkým, ktorí denne dochádzajú za prácou či do školy. Radi by sme vodičov motivovali, aby aspoň počas Európskeho týždňa mobility skúsili nechať auto doma a dali šancu vlaku,“ doplnil Filip Hlubocký.

ZSSK sa podobným spôsobom do kampane zapojila aj vlani a zvýhodnené cestovné využilo od 18. do 22. septembra 2017 takmer 150-tisíc cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vzrástol celkový počet prepravených cestujúcich o viac ako 33 %. Cestujúci najviac využívali mimoriadne zľavy v Bratislavskom samosprávnom kraji vo vlakoch z hlavného mesta do Pezinka, Trnavy, Malaciek a Senca. Záujem o železničnú dopravu počas minuloročného ETM bol aj o vlaky na regionálnych tratiach v okolí Žiliny a Košíc.