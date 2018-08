Ďalšia kauza: Dotácie pre cestovnú kanceláriu, o holokauste má školiť lesník

Cestovná kancelária ViVa tours dostala dotácie v sume 198-tisíc eur. Hodnotitelia, ktorí projekt posudzovali, ho spochybnili. Cestovná kancelária však aj napriek tomu uspela a ministerstvo školstva peniaze na projekt schválilo. Informoval o tom denníkN.

Podľa hodnotiteľov cestovka nemá dostatočnú odbornú kapacitu. Napriek výhradám cestovná kancelária dostala v hodnotení dosť bodov na to, aby jej ministerstvo peniaze pridelilo – celkovo dostali 87 zo sto bodov aj napriek vážnym výhradám k odbornosti.

Podľa konateľky ViVa Tours Štefánii Matejovej budú však túto činnosť vykonávať odborníci a tému holokaustu označila za srdcovú záležitosť. „Nepochybne túto činnosť budú vykonávať odborníci s niekoľkoročnou praxou, s ktorými už spolupracujeme, máme dobré výsledky, aj referencie,“ ​vyjadrila sa Matejová pre denník.

„Spoločnosť ViVa Tours, ako organizátor aj poznávacích zájazdov s odborným výkladom do Osvienčimu sa jej venuje už niekoľko rokov,“ dodala.

Zdroj: FB/ViVa Tours

Neschopnosť rezortu školstva

Podľa Veroniky Remišovej z hnutia OĽaNO sú dotácie cestovnej kancelárii na vyučovanie o holokauste len ďalším prejavom neschopnosti vedenia rezortu školstva

„Celoživotné vzdelávanie by malo slúžiť na to, aby sme poskytli ľuďom priestor na ďalšie zdokonaľovanie, preškolenie, získanie nových kvalifikácií, aby mohli úspešne pôsobiť na pracovnom trhu a dostať nové príležitosti. Je to veľmi účinný nástroj, ako budovať ľudský kapitál a potenciál na Slovensku. Vedenie rezortu školstva však vyhlásilo výzvu bez toho, aby si stanovilo priority v celoživotnom vzdelávaní a určilo, ktoré kompetencie je potrebné v 21. storočí na Slovensku rozvíjať,“ vyjadrila sa k danej výzve Remišová.

Takisto upozornila, že bez celkovej koncepcie sa potom stane, že ministerstvo podporí projekt, ktorého odborné zázemie vyvoláva pochybnosti.

Zdroj: FB/ViVa Tours

K danému projektu sa vyjadril aj tieňový minister školstva Miroslav Sopko s tým, že „je zarážajúce, akým spôsobom reagovalo na zverejnenie týchto informácii ministerstvo školstva, s tým, že všetko je v poriadku. Tento projekt bol zameraný na holokaust a tak dôležitú tému by malo ministerstvo posudzovať veľmi dôsledne a zvažovať komu zverí tvorbu obsahu a vykonávanie aktivít. Nie je nič horšie, ako keď dôležité témy v spoločnosti necháme v rukách amatérov.“

​Remišová poukázala na to, že medzi úspešnými žiadateľmi je napríklad spoločnosť aj spoločnosť Centire s. r. o., známa škandálom na ministerstve kultúry. Projekt má vytvoriť obsahy vzdelávacích programov a realizovať vzdelávacie programy v praxi, no je otázne, nakoľko má tento projekt praktické využitie pre používateľov.

Remišová spochybnila nastavené kritériá výzvy a zdôraznila, že výzve neuspelo 124 žiadateľov, medzi nimi aj stredné odborné školy, gymnáziá, dokonca tri univerzity, ale takisto napríklad aj Slovenský zväz ľadového hokeja aleboSlovenský zväz hádzanej.

„Andrej Danko pred týždňom vyhlásil vojnu Kotlebovi. Jediný známy výsledok tejto takzvanej vojny je, že jeho ministerka dáva peniaze na školenia o holokauste cestovnej kancelárií, kde má školenia viesť lesník. Cestovnej kancelárii samozrejme nemôžeme vyčítať podanie prihlášky, chyba je najmä v nastavení a kritériách výzvy zo strany vedenia rezortu školstva. Takto si koncepčné vzdelávanie na Slovensku nepredstavujeme. Peniaze, ktoré by mali slúžiť na rozvoj ľudí sa Slovensku, táto vláda vyhadzuje na zle pripravené výzvy, z ktorých financuje nezmyslené alebo neodborné projekty. Je to škoda, pretože najväčším bohatstvom Slovenska sú ľudia a to, čo premrháme dnes, bude chýbať budúcim generáciám,“ uzavrela Remišová.

Eurofondové škandály

Poslanec NR SR a tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling vyhlásil, že jediné, čo si zapamätáme zo školstva tejto vlády, sú eurofondové škandály.

"Cestovná kancelária ViVa Tours mala v roku 2016 podľa verejne dostupných informácií dvoch zamestnancov. Teraz dostala príspevok v hodnote, ktorá predstavuje takmer desaťnásobok jej vlaňajších tržieb. Hlavným expertom má byť lesník. Je nehorázne, keď v tom ministerstvo školstva nevidí problém a strká hlavu do piesku," poznamenal Gröhling.

Tímlíder SaS pre školstvo poznamenal, že na Slovensku pôsobí niekoľko organizácií, ktoré sa tejto téme dlhodobo venujú a keby dostali príležitosť, išlo by o určite efektívnejšie vynaloženú investíciu. "Napríklad v Seredi máme Múzeum holokaustu. Je príznačné, že jeho vedúci nikdy nepočul o ‚vyvolenej‘ cestovnej kancelárii ViVa Tours."

Branislav Gröhling je pripravený otvoriť tento prípad aj na rokovaní školského výboru. "Závisieť bude aj od toho, či ministerka za tento škandál vyvodí zodpovednosť alebo ho bude v úvodzovkách vyšetrovať až do zabudnutia ako minuloročné eurofondy."

Poslanec SaS kritizuje aj nový systém pri hodnotení eurofondov, ktorý zaviedla súčasná ministerka. "Ministerstvo podľa nových pravidiel už nezverejňuje, kto hodnotí projekty. Martina Lubyová chce vďaka tomuto utajenému režimu zabrániť tomu, aby dopadla ako jej predchodca Peter Plavčan. Pod jeho vedením napríklad internista hodnotil materiálny výskum."