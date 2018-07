Tomáš v gulorezoch zverejnil rasistické FOTO z dovolenky: Najodpornejšia debata slovenských náckov

BRATISLAVA - Na sociálnych sieťach sme už zvyknutí na všeličo, no príspevok Tomáša v skupine Slovenský národ, prekročil všetky hranice. Po nespočetných rasistických komentároch si svoj čin asi uvedomil a príspevok vymazal. Nebol však jediný, ktorý bol ladený v podobnom duchu.

Tomáš zdieľal vo facebookovej skupine fotku, na ktorej stojí na dvoch černochoch. Či je na nej priamo on nepriznal, no fotografia mala okamžite stovky nenávistných komentárov.

"Možno to bude časom naopak, imigrantov pribúda," napísal Jano. "Dáme si nejakých zastreliť," odpovedal mu Stanislav. "By som kopal do tých čiernych papúľ odporných," pridal sa Wilhem.

Zdroj: FB/Zomri

Po niekoľkých hodinách, keď obrázok začal kolovať po sociálnych sieťach, zmizol zo skupiny Slovanský národ. Tá sa vyznačuje práve podobnými rasistickými príspevkami, podporovateľmi extrémistickej strany ĽSNS a podobne.

Intenzívnym prispievateľom je práve Tomáš, ktorý tam má podobných príspevkov neúrekom, namierených najmä proti ľuďom tmavej pleti.

Tomáš zverejňuje rasistické fotky Zdroj: FB/Slovenský národ

Svojimi sympatiami k Hitlerovi sa Tomáš netají Zdroj: FB/Slovenský národ