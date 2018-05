Vedci zistili, ako si predĺžite život až o dva roky: Musíte byť však opatrní, vážne následky

Je slnenie pre naše telo dobré alebo zlé? Podľa švédskej štúdie publikovanej na stránkach Journal of Internal Medicine je správna odpoveď tá prvá. "Štúdia sa začala v roku 1990 a zahŕňala približne 30-tisíc švédskych žien vo veku od 25 do 64 rokov," hovorí Giampiero Girolomoni, prezident Talianskej dermatologickej spoločnosti. "Jasne preukázala, že ak sa vyhýbame slnku, nerobíme dobre. Ženy, ktoré sa vystavujú slnku, majú menšie riziko kardiovaskulárnych chorôb a žijú dlhšie, o 0,6 až 2,1 roka," dodáva.

Koža produkuje väčšie množstvo vitamínu D a beta-endorfínov, ktoré vyvolávajú pocit radosti a uspokojenia. Vylučuje navyše oxid dusičitý, ktorý je schopný znižovať krvný tlak. Vitamín D okrem toho, že pomáha predchádzať osteoporóze, reguluje imunitné reakcie, chráni pred infekciami a znižuje riziko kardiovaskulárnych chorôb.

Druhou stranou mince je to, že prehnané slnenie prispieva k starnutiu kože a ku vzniku kožných nádorov. Ako sa teda máme zachovať? "Všetko závisí na vlastnostiach kože," vysvetľuje Girolomoni. "Jedinci s tmavou pokožkou, ktorí sa na slnku nespália, sa mu môžu pokojne vystavovať. Naopak jedinci so svetlou pokožkou, ktorí sa ľahko spália, musia byť opatrnejší," hovorí.

Talianska dermatologická spoločnosť k tomu vydala niekoľko odporúčaní. Po prvé je potrebné sa vyhnúť hodinám s najsilnejším žiarením (od 11. do 14. hodiny) a opaľovať sa postupne. Tým dávame pokožke možnosť, aby sa bránila žiareniu opálením. Najmä u detí musíme dbať na to, aby sa nespálili, pretože to je hlavný rizikový faktor vzniku melanómu.

Používajte krémy s ochranným faktorom vyšším ako 30, najlepšie 50, a nanášajte ich po dvoch hodinách, či ešte skôr, ak sa kúpete. Krému je potrebné používať dostatočné množstvo a je potrebné si uvedomiť, že aj tie, ktoré sľubujú plnú ochranu, v skutočnosti chránia len čiastočne.

Napokon je potrebné si uvedomiť, že krémy neslúžia na to, aby sme zostávali na slnku dlhšie, ale na to, aby sme sa lepšie slnili. Vynikajúcim filtrom môžu byť aj farebné tričká.