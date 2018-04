Legendárna ABBA sa vrátila: Nahrala 2 nové skladby a plánuje turné... S avatarmi!

LOS ANGELES - Hudobná skupina ABBA, ktorá bola v 70-tych a začiatkom 80-tych rokov minulého storočia jednou z najslávnejších svetových kapiel a predala stámilióny albumov, nahrala po 35-ročnej odmlke dve nové skladby. Ako informoval švédsky denník Aftonbladet, zatiaľ nie sú známe presné dátumy vydania týchto piesní. Prvá z nich, ktorá sa volá I Still Have Faith In You, však bude mať premiéru v decembrovom televíznom špeciáli, na ktorého príprave spolupracujú televízie NBC a BBC.

Abba sa okrem toho vydá aj na turné - hoci nepôjde o bežné koncerty, ale o vystúpenia jej "avatarov". Členovia skupiny sa dali digitálne naskenovať a následne ich počítač trochu "omladil", aby vyzerali ako počas tretieho a posledného turné skupiny z roku 1979. Abba Avatar Tour sa začne budúci rok, prezradil jeden z členov tejto švédskej štvorice Björn Ulvaeus.

Nápad nahrať dve nové skladby vznikol podľa skupiny práve pri príprave tohto špeciálneho turné. "Všetci sme cítili, že by bola zábava po 35 rokoch opäť spojiť sily a zájsť si do nahrávacieho štúdia. Takže sme doň išli. A zdalo sa nám, ako keby sa čas zastavil a ako keby sme boli medzitým iba na krátkej dovolenke. Bola to veľmi radostná skúsenosť," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré skupina v piatok zverejnila na Instagrame.

Skupina ABBA vznikla v roku 1972 a tvorili ju Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstad. Na konte majú albumy ako Waterloo (1974), ABBA (1975), Super Trouper (1980) či The Visitors (1981) a hity ako Mamma Mia, SOS, Honey, Honey, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, Thank You For The Music, The Winner Takes It All či Super Trouper. Zrejme najslávnejšia švédska formácia na svete predala viac ako 380 miliónov kópií albumov a singlov a v roku 2010 ju uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Formácia síce nikdy oficiálne neoznámila svoj rozpad, no nahrávať prestala v roku 1982 a všetci štyria členovia skupiny sa následne začali venovať sólovej kariére.