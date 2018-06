Trumpovi zamestnanci pracujú do úmoru: Dôležitý poradca náhle v opatere lekárov

Larry Kudlow, Zdroj: SITA/AP/Susan Walsh

WASHINGTON - Hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow utrpel srdcový infarkt a bol prevezený do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda pri Washingtone. Americký prezident Donald Trump to oznámil v utorok na Twitteri krátko pred svojím historickým stretnutím so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.