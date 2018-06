MIMORIADNA SPRÁVA Historické stretnutie Kima a Trumpa zmení svet: Koniec jadrových zbraní v KĽDR

Ako uviedla agentúra AFP na základe fotografie dokumentu, Severná Kórea sa na summite so Spojenými štátmi zaviazala pracovať na úplnom odstránenie jadrových zbraní z Kórejského poloostrova. Washington na oplátku sľúbil poskytnúť Pchjongčchangu bezpečnostné záruky.

Washington a Pchjongčchangu sa na summite tiež dohodli na vyhľadaní, identifikácii a repatriácii padlých počas vojnového konfliktu na Kórejskom polostrove v 50. rokoch. Trump zároveň potvrdil, že sankcie proti KĽDR naďalej platia a ich postupné uvolňovanie bude možné až potom, čo Severná Kórea zaháji nezvratný proces jadrového odzbrojenia.

Vynikajúci vzťah, tvrdí Trump

Po podpise dohody šéf Bieleho domu povedal, že má so severokórejským vodcom „vynikajúci vzťah" a že ho „určite" pozve do Spojených štátov a ešte veľakrát sa s ním stretne. Vyslovil tiež presvedčenie, že v Severnej Kórei dôjde veľmi rýchlo k denuklearizácii. Okrem toho Trump označil Kima za „veľmi nadaného človeka", ktorý miluje svoju vlasť.

Podpísaný dokument je podľa Trumpa „veľmi významný". „Všetci budú výsledkom ohromení," uviedol Trump. Podrobnosti uvedie na tlačovej konferencii. „Rozhodli sme sa opustiť minulosť Svet uvidí veľkú zmenu," zdôraznil po podpise Kim Čong-un. Trumpovi poďakoval, že umožnil, aby sa summit uskutočnil.

Uzatvoria mierovú zmluvu?

V politickej oblasti chce Severná Kórea nadviazať diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi. Pozorovatelia podľa agentúry DPA nevylučujú, že USA by mohli na summite ako prvý krok oznámiť zriadenie svojho zastúpenia v severokórejskej metropole Pchjongjang.

Keďže medzi oboma kórejskými štátmi trvá vojnový stav - kórejská vojna sa v roku 1953 skončila len prímerím -, bude kvôli bezpečnostným zárukám potrebné uzatvoriť mierovú zmluvu. Severná Kórea navrhuje „synchrónny" a "postupný" prístup k riešeniu jadrového sporu.

Rozšírené kolo rozhovorov

Prvé stretnutie medzi štyrmi očami v hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa sa v utorok skončilo po približne 45 minútach. Obaja lídri vyšli na jeden z balkónov hotela a zakývali z neho čakajúcim novinárom.

Po prvom stretnutí sa začalo rozšírené kolo rozhovorov, na úvod ktorého si Trump a Kim znovu podali ruky. Trump pred týmto kolom podľa nemeckej spravodajskej televízie n-tv povedal, že obaja „vyriešia problém, ktorý bol predtým nevyriešený". Zároveň opäť vyjadril optimizmus:„Uspejeme, dokážeme to."

Spolu s Trumpom si za rokovací stôl za americkú stranu sadli aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo, prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton a personálny šéf Bieleho domu John Kelly.

Delegácia KĽDR

V severokórejskej delegácii boli dvaja poprední predstavitelia ústredného výboru Kórejskej strany práce a minister zahraničných vecí. Nebolo tam však vidieť Kimovu sestru Kim Jo-džong, ktorá sa v apríli zúčastnila na summite s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.

Summit odštartoval o 09.04 h miestneho času (03.04 h SELČ) podaním rúk Trumpa a Kima. Predtým, ako sa obaja odobrali na rokovania medzi štyrmi očami, na ktorých boli prítomní len tlmočníci, severokórejský vodca dal najavo, že chce otvoriť novú kapitolu v napätých vzťahoch so Spojenými štátmi.

„Staré praktiky a predsudky pracovali proti nám. Ale všetky sme prekonali. A teraz sme tu," vyhlásil Kim Čong-un.

„Je to pre mňa česť. Cítim sa naozaj dobre, budeme mať dobré rozhovory. Budeme mať úžasný vzťah, o tom nepochybujem," povedal Trump. Svojským spôsobom ukázal palcom nahor a vyhlásil: „Budeme veľmi úspešní."

Po rozšírenom kole rokovaní nasledoval pracovný obed oboch lídrov, ktorý sa začal okolo 11.30 h miestneho času (05.30 h SELČ).

Veľká kritika za srdečný stisk

Srdečný stisk rúk Kim Čong-una a Donalda Trumpa sa ale dočkal množstva kritických reakcií na sociálnych sieťach. Niektorí politickí komentátori aj ľudia diskutujúci na internete sú rozhorčení aj zábermi na striedavo umiestnenú americkú a severokórejskú vlajku, pred ktorými obaja štátnici pózovali novinárom. Podľa kritikov šéf Bieleho domu diktátorovi krajiny, ktorá hrubo porušuje ľudské práva, pomáha legitímne vystupovať na svetovej scéne.

„Tu máme prezidenta zo slobodnej časti sveta, ako si potriasa rukou s jedným z najbrutálnejších diktátorov v dejinách, s mužom obviňovaným zo zločinov proti ľudskosti. Stoja spoločne pred americkými a severokórejskými vlajkami, ktorým je daná rovnaká dôležitosť," píše komentátor Steve Grzanich.

Aj odborníčka na Severnú Kóreu v americkom Wilsonovom centre Jean H. Leeová upozorňuje, aký význam má pre KĽDR stisk ruky Trumpa s Kimom. „V Severnej Kórei to bude vyzdvihované ako okamih, keď Spojené štáty uznali Severnú Kóreu ako sebe rovnú," uvádza Leeová.

Podľa nej skutočnosť, že americký prezident preletel polovicu sveta, aby sa stretol s vodcom „veľmi chudobnej a veľmi malej krajiny", dáva Kimovi obrovskú legitimitu.

Srdcový záchvat Kudlowa

Hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow utrpel srdcový infarkt a bol prevezený do Vojenskej nemocnice Waltera Reeda pri Washingtone. Trump to oznámil v utorok na Twitteri krátko pred svojím historickým stretnutím so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure.

V krátkom tvíte Trump ocenil 70-ročného šéfa svojho tímu ekonomických poradcov za to, že "tak ťažko pracoval pre obchod a ekonomiku".

Kudlow je považovaný za jednu z kľúčových postav kontroverznej obchodnej politiky Bieleho domu. Trump sa jeho radami riadil aj na víkendovom summite skupiny G7 v Kanade, ktorý sa skončil fiaskom po tom, čo USA stiahli svoju podporu záverečnej deklarácie.

Trump si pred stretnutím zobral na mušku kritikov

Trump si krátko pred svojím dlho očakávaným stretnutím so severokórejským vodcom Kim Čong-unom "podal" na Twitteri svojich kritikov.

"Nenávistníci a stroskotanci hovoria, že skutočnosť, že mám stretnutie (s Kim Čong-unom), je veľkou porážkou pre USA. Máme späť našich rukojemníkov, skúšky, výskum a všetky štarty rakiet sú zastavené. A títo experti, ktorí mi od začiatku vyčítali chyby, nemajú nič iné, čo by mohli povedať! Bude to v poriadku!" napísal šéf Bieleho domu v tvíte, zverejnenom približne tri hodiny pred summitom na singapurskom ostrove Sentosa.

Trump zverejnil v rovnakom čase aj druhý tvít, v ktorom vychválil svoje zásluhy na rastúcej domácej ekonomike. V amerických médiách sa podľa agentúry DPA objavili pochybnosti o tom, či sa Washingtonu podarí v Singapure dosiahnuť rozhodujúci pokrok. Zatiaľ čo Biely dom tvrdí, že predbežné rozhovory dopadli lepšie, než sa očakávalo, špekuluje sa, že USA by mohli u Kim Čong-una "naraziť".