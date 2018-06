Trump a Kim si vymenili pozvania na návštevu: Dosiahnu veľa, ak sa vzdajú jadrových zbraní

Ako v stredu spresnila severokórejská agentúra KCNA, Kim pozval Trumpa do Pchjongjangu "v čase, keď sa mu to bude hodiť", a Trump adresoval Kimovi pozvanie na návštevu USA. Podľa agentúry AP sa tieto pozvania zdajú byť prejavom diplomatickej zdvorilosti, pričom ich uskutočnenie môže závisieť i od pokroku v denuklearizácii KĽDR, ktorú Kim sľúbil Trumpovi počas ich utorkového summitu v Singapure.

KCNA tvrdí, že obaja lídri akceptovali pozvanie na návštevu druhej krajiny a vyjadrili presvedčenie, že "tieto cesty poslúžia ako ďalšia dôležitá príležitosť na zlepšenie" vzťahov medzi ich krajinami. AP pripomenula, že od skončenia kórejskej vojny, ktorá sa odohrala v rokoch 1950-53, sa neuskutočnila žiadna návšteva vedúcich predstaviteľov USA v KĽDR a zástupcov KĽDR v USA.

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

KĽDR môže dosiahnuť veľa

Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že neexistujú žiadne hranice pre to, čo by KĽDR mohla dokázať za podmienky, že sa vzdá jadrových zbraní, zapojí sa do obchodovania a nadviaže vzťahy so svetom. Trump vo svojom tweete, ktorý písal na palube prezidentského špeciálu počas návratu zo Singapuru do USA, uviedol, že "predseda Kim (Čong-un) má možnosť vstúpiť do dejín ako vodca, ktorý položil základy pre skvelú novú éru bezpečnosti a prosperity pre svojich občanov".

Trump súčasne vyjadril vďačnosť Kimovi za to, že urobil prvý krok smerom k lepšej budúcnosti obyvateľov svojej krajiny. Dodal, že "naša bezprecedentná schôdzka - prvá medzi americkým prezidentom a vodcom Severnej Kórey - dokazuje, že reálne zmeny sú možné".

Svet sa takto vzdialil od potenciálnej jadrovej katastrofy, domnieva sa Trump, ktorý súčasne poukázal na to, že KĽDR prestala s raketovými aj jadrovými skúškami a výskumom. Pripomenul tiež, že americkí občania, zadržiavaní v KĽDR, sa vrátili k svojim rodinám. "Vďaka vám za to, predseda Kim Čong-un, bol to historický deň," napísal Trump vo svojom tweete.