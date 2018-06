Dánsko navrhuje zriadiť celoeurópske zberné stredisko pre neúspešných azylantov

KODAŇ - Dánsko vedie rozhovory s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami, ktorých predmetom je zriadenie celoeurópskeho zberného strediska pre neúspešných žiadateľov o azyl. Uviedol to v utorok dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen, ktorého citovala agentúra DPA.

Centrum bude umiestnené v krajine, ktorá pre žiadateľov o azyl "nie je atraktívnou destináciou. Efekt bude ohromný", povedal pre dánsky verejnoprávny rozhlas Rasmussen, ktorý podľa vlastných slov o uvedenom pláne už hovoril s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom a predstaviteľmi ďalších štátov, ktoré odmietol menovať.

"Toto treba vyriešiť, nie o tom diskutovať," povedal Rasmussen, ktorý odmietol prezradiť aj názov krajiny, v ktorej by centrum mohlo byť umiestnené, pričom však uviedol, že je "optimista" a do konca tohto roka by mohlo dôjsť k realizácii pilotného projektu.

Vyžaduje si to spoluprácu niekoľkých krajín, "pretože nikto z nás do toho nemôže ísť sám", takže sa musíme dohodnúť, dodal dánsky premiér. Podľa odhadov dánskej polície sa na území krajiny nachádzalo v marci 956 neúspešných žiadateľov o azyl.

Conte vo svojom prvom prejave hovoril o zlyhaní migračnej politiky EÚ

Nový taliansky premiér Giuseppe Conte v utorok vo svojom prvom prejave načrtol politickú agendu svojej vlády, ktorú spoločne vytvorili protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistická strana Liga Severu (LN). V prejave - prednesenom na pôde Senátu pred večerným hlasovaním o dôvere novému kabinetu - okrem iného hovoril o zlyhaní migračnej politiky EÚ, informovala agentúra AP.

Taliansky premiér vo svojom vyše hodinovom vystúpení zároveň trval na tom, že Taliansko nie je rasistickou krajinou a plne prijíma zodpovednosť za prijatie a integráciu legitímnych utečencov. Povedal však, že EÚ musí v tomto smere prevziať väčší diel zodpovednosti. Okrem iného by podľa Conteho mala vyjednávať aj s krajinami pôvodu migrantov a posielať nazad takých, ktorí nesplnia podmienky na udelenie azylu.

Conteho čaká o 19.30 h SELČ hlasovanie o dôvere v Senáte. Podobný prejav by mal nový premiér v stredu predniesť aj v dolnej komore talianskeho parlamentu, kde následne taktiež prebehne hlasovanie o dôvere. Nová koalícia disponuje väčšinou v oboch komorách.

Novú vládu bezprostredne po Conteho prejave kritizovala talianska opozičná Demokratická strana (PD). Tá uviedla, že vláda síce môže mať viaceré dobré úmysly, nemá však nijaké konkrétne spôsoby, ktorými ich chce financovať, ba ani spoľahlivé návrhy, akými by mladým Talianom ponúkla lepšiu budúcnosť. Líder PD Maurizio Martina označil Conteho prejav za "propagandu".