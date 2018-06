Tragédia pri pokuse dostať sa do Jemenu: Prevrátil sa čln, utopilo sa 46 etiópskych migrantov

ŽENEVA - Dovedna 46 Etiópčanov vrátane deviatich žien sa v stredu utopilo a 16 ďalších je nezvestných po tom, ako sa vo veľkých vlnách prevrhol čln s najmenej 100 migrantmi pri ich pokuse dostať sa do Jemenu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na úrad OSN pre migráciu.

Plavidlo prevádzačov opustilo v utorok somálsky prístav Bosaso s 83 mužmi a 17 ženami na palube. Migranti verili, že si v Jemene a krajinách Perzského zálivu bohatých na ropu nájdu prácu, uviedla Medzinárodná organizácie pre migráciu (IOM) citujúc svedectvá od preživších.

Riaditeľ IOM pre operácie a núdzové situácie Mohammed Abdiker vo vyhlásení napísal, že túto riskantnú plavbu podstúpi každý mesiac vyše 7000 migrantov. K nehode došlo niekoľko dní po tom, ako IOM pomohla 101 Etiópčanom, vrátane 51 žien a 33 detí, odísť z Jemenu do Džibutska vzhľadom na prebiehajúce boje v blízkosti jemenského prístavného mesta Hudajda. Údaje IOM ukazujú, že v roku 2017 sa pokúšalo na člnoch doplávať z východoafrického regiónu Africký roh do Jemenu okolo 87.000 ľudí.

Agentúry OSN sa snažia odradiť migrantov z krajín ako Etiópia a Somálsko od tejto nebezpečnej plavby. Avšak napriek tomu sa mnoho migrantov na plavbu vydá a utopí - ich cieľom je dostať sa do bohatých krajín Perzského zálivu za Jemenom, v nádeji, že získajú prácu. Situáciu sťažuje aj to, že neexistuje žiaden centrálny úrad, ktorý by migrantom bránil cestovať cez chudobný Jemen, kde vyčíňa vojna už od začiatku roka 2015.