Gang Slovákov zotročoval v Anglicku ľudí: Rodinný biznis, užívali si luxusný život!

Na Korunnom súde odznelo, že jedna zo žien sa pokúsila pri zatýkaní zničiť svoj mobilný telefón. Polícia v ňom našla fotografiu kufra plného desiatok tisíc eur. Prokurátor John Elvidge uviedol, že otroctvo je "rodinným podnikaním" Rafaelovcov.

Obete prileteli do Veľkej Británie s prísľubom práce, no skončili v lacnom ubytovaní a museli dlhé hodiny drieť pri recyklácii pneumatík, umývaní áut, čistení tehál na ďalšie použitie alebo v potravinárskych továrňach. Rafaelovci im umožnili nechať si iba zlomok z toho, čo zarobili. Kontrolovali ich bankové účty a zabavili im doklady totožnosti.

Jeden z mužov vypovedal, že ho zotročovali celé roky, izolovali od jeho ženy a detí, ktoré si mysleli, že si svoj zárobok necháva pre seba. Odsúdení v mene svojich obetí žiadali v Británii aj o sociálne prídavky a dávali si v ich mene schvaľovať pôžičky.

Vzhľadom na to, že cudzinci neovládali angličtinu, neboli schopní sa sami zo svojej situácie dostať. Navyše boli zastrašovaní. Prokurátor dodal, že nebolo nutné ich ani priväzovať, pretože okolnosti spôsobili, že sa z nich v súlade so všetkými zámermi a cieľmi, stali zajatci.

Seven people sentenced following an investigation into human trafficking & modern day slavery. After an extensive investigation, a large organised crime group has been disrupted, & the victims of human trafficking have been protected. Further info here: https://t.co/RalvcieQKb pic.twitter.com/zyyoRlU0vp