Slovenská opatrovateľka (30) uspala zámožnú starenku v Rakúsku: Pripravila ju o 250-tisíc

"Ukradla som tie veci, pretože ma k tomu nútil môj muž," uviedla Slovenka, ktorá ma osemročné dieťa, na súde a vyjadrila nad svojím činom ľútosť. Práve manžel obžalovanej a jej svokra podľa obhajoby s kradnutými predmetmi a hotovosťou zmizli nevedno kam. Na oboch je vydaný európsky zatykač.

Žena svoju zámožnú rakúsku klientku z okresu Saalbach uspala vlani vo februári pomocou práškov na spanie a potom ju okradla o hotovosť vo výške 21 500 eur a šperky v hodnote 230-tisíc eur. Niekoľko dní na to, klientka, ktorá kedysi pracovala ako šéfka hotela, zomrela. Podľa experta však predávkovanie práškami, ktoré mala babička predpísané od lekára, nemalo so smrťou nič spoločné, inak by išlo vraždu, informoval portál salzburg.orf.at.

Podľa prokuratúry má opatrovateľka od roku 2014 na svedomí najmenej osem podobných trestných činov v Štajersku a Hornom Rakúsku. Za tieto zločiny jej hrozil verdikt jeden až desať rokov za mrežami. Súd ju poslal nakoniec do väzenia na päť rokov nepodmienečne. Rozsudok je právoplatný.