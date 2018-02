Babiš večeria so Zemanom: Získal neobmedzenú dobu na rokovania o novej vláde

PRAHA - Český premiér v demisii Andrej Babiš vo štvrtok večer dorazil do zámku v Lánoch na neformálne stretnutie s prezidentom Milošom Zemanom. Preberať by mali aj aktuálne rokovania o vláde, píše server Novinky.cz.

Ako uviedol Babiš, so Zemanom sa nevideli, odkedy ho druhýkrát poveril zostavením vlády. "Určite sa budeme zaoberať celkovou situáciou a ja si rád vypočujem jeho názory a budem ho informovať o tom, čo robí vláda. Hlavne potrebujem vedieť, ako si to predstavuje a koľko budem mať času na to, aby som zostavil vládu na druhý pokus," povedal šéf hnutia ANO pred stretnutím s prezidentom.

Zopakoval tiež, že v tejto súvislosti bude dôležitý výsledok mimoriadneho zasadnutia českých sociálnych demokratov, ktoré sa uskutoční 18. februára. Jeho výsledkom by malo byť nové vedenie strany.

Jedným zo siedmich kandidátov na šéfa Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) je terajší podpredseda tejto strany Jan Hamáček. Ten podľa spravodajského portálu iDNES.cz v nedeľu pripustil možnosť, že by jeho strana šla do vlády s hnutím ANO, aj keby bol premiérom Babiš.

Počas tohto týždňa expertné tímy ANO rokovali napríklad s Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM), hnutím Sloboda a priama demokracia (SPD) alebo s Pirátmi. Podľa Babiša sa však riešila najmä programová zhoda, a nie vládna spolupráca. Babiš chce so Zemanom počas štvrtkovej neformálnej večere prebrať aj postup v otázkach bezpečnosti vzhľadom na jeho účasť na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, ktorá uskutoční 16. februára.

Babiš dostal od Zemana neobmedzenú dobu na rokovania o novej vláde

Prezident Miloš Zeman časovo neobmedzí premiéra v demisii Andreja Babiša (ANO) pri druhom pokuse o zostavenie vlády. Babiš to dnes povedal novinárom po približne dvojhodinovej večeri sa Zemanom na zámku v Lánoch. Zeman tiež nebude od Babiša vopred chcieť 101 podpisov od poslancov, ktorí vládu podporia. Očakáva však, že kabinet získa hlasy väčšiny poslancov prítomných v Snemovni, uviedol Babiš. Obaja sa znovu zídu 18. februára po zjazde ČSSD, ktorý zvolí predsedu strany.

"Získal som informáciu, že pán prezident ma neobmedzuje časovo z hľadiska vyjednávania o druhom pokuse za podmienky, že budeme vyjednávať," povedal Babiš. "Pán prezident netrvá na 101 podpisoch ale má predstavu, že až zostavíme tú vládu, tak získame väčšinu prítomných v Snemovni," dodal.