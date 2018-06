Najnovší prieskum prináša prvý zvrat po koaličnej kríze: Smer naberá nový dych

BRATISLAVA - Prvé veľké zlepšenie po kríze! Podľa najnovšieho prieskumu ak by sa parlamentné voľby konali v týchto dňoch, Smer by sa potešil zlepšeniu o viac ako jedno percento. Koalícia s Mostom-Híd a SNS by však bola nemožná.

Prieskum vykonala agentúra Focus v dňoch 4. až 11. júna na vzorke 1015 respondentov. Voľby by vyhral Smer-SD so ziskom 21,7 percenta hlasov. Druhé miesto by obsadila SaS so ziskom 12,4 percenta a tretie by skončilo hnutie OĽaNO-NOVA, ktorému by dalo hlas desať percent opýtaných.

Do parlamentu by sa dostalo ešte ďalší päť subjektov. Národniari a ĽSNS by tesne šliapali na päty OĽaNO, Sme rodina Borisa Kollára si oproti minulému prieskumu pohoršila o jedno percento. Zdá sa, že do parlamentu pohodlne smeruje KDH, naopak, o svoju nad piatimi percentami stále bojuje Most-Híd. Pod hranicou zvoliteľnosti sú aj SMK-MKP, Progresívne Slovensko a SPOLU.

Zdroj: Topky.sk

Najviac kresiel by v Národnej rade SR získal Smer (39). SaS by mala 22 poslancov, OĽaNO-NOVA a SNS zhodne po osemnásť. Kotlebovci by získali 17 mandátov, Sme rodina 14, KDH 12 a Most-Híd 10. Koalícia Smer, SNS a Most-Híd by tentoraz nebola možná, pretože by mala iba 67 poslancov.