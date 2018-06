Podivný kšeft v koalícii: Poslanec Mostu bude robiť analýzy pre ministerstvo, poriadne si prilepší

BRATISLAVA - Ministerstvo financií sa pred niekoľkými týždňami pustilo do hľadania právnika. Vyzerá to tak, že ho už našli. Poslanec Mosta-Híd Peter Kresák má štátu pomáhať s analýzami pri medzinárodných miliónových sporoch. Ministerstvo podpísalo s Kresákom zmluvu koncom mája. Poslanec si tak môže prilepšiť takmer o 100-tisíc eur.

Informáciu priniesol Denník N, pričom na zmluvu upozornil bývalý novinár Peter Tóth. Poslanec Peter Kresák si pri písaní analýz pre ministerstvo financií poriadne prilepší. Podľa zmluy o právnom poradenstve, ktorá je zverejnená na centrálnom registri, si môže Kresák prilepšiť až o 96-tisíc eur. Hodinová sadzba je stanovená na 300 eur za hodinu bez DPH.

Zdroj: crz.gov.sk

Politická korupcia? Hlúposť

Platnosť zmluvy je do konca budúceho roka, pričom nemôže maximálnu sumu prečerpať. Kresák by mal pomáhať pri už rozbehnutých sporoch či prichystať analýzy, ako by mal štát sporom v rôznych oblastiach predcházať. „Ministerstvo ma oslovilo ako človeka, ktorý má renomé. Riziko, že to bude zle vnímané, som si neuvedomil,“ povedal Kresák denníku na interpretácie, že zmluva medzi ministerstvom financií a poslancom vyvoláva podozrenia o politickej korupcii.

Zdroj: crz.gov.sk

Podľa poslanca je to hlúposť a od ministerstva financií na čele s Petrom Kažimírom nedostal ani euro. Kresáka pri podpisovaní zluvy nenapadlo, že to bude niekto spájať s korupciou. Ministerstvo vysvetľuje, že hľadalo odborníka na ústavné právo. Počas výberu oslovili štyroch expertov, z ktorých zareagovali dvaja a využili verejné obstarávanie. Do úvahy pritom brali odborné i akademické znalosti a skúsenosti na základe verejne dostupných informácií. Víťazom sa stal Peter Kresák, ktorý je v právnických kruhoch uznávaným odborníkom.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Zmluva hovorí, že má poslanec poskytovať právne poradenstvo. Kresák je však v súčasnosti advokátom s pozastaveným výkonom advokácie, takúto činnosť by teda nemal vykonávať, sám priznáva, že názov zmluvy je naformulovaný veľmi nešťastne. Je rozdiel poskytovať právne služby a písať analýzy, čo má byť Kresákovou úlohou. Kresák zdôraznil, že má pripravovať analýzy, ktoré sa majú týkať možných medzinárodných sporov, ktoré Slovensku hrozia.