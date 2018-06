Záborská: KDH a NOVA by mohli v eurovoľbách spojiť sily

Anna Záborská, Zdroj: TASR/Michal Svítok

BRATISLAVA - KDH a NOVA by mohli v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu spojiť sily. Myslí si to slovenská europoslankyňa Anna Záborská. KDH by mohlo podľa jej slov na diskusiu o tejto téme využiť nadchádzajúci snem.