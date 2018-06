Bača z minúty na minútu odstavil známeho moderátora: Táto hviezda skončila na druhej koľaji!

Hlavná hviezda markizáckeho komisára Rexa mala pôvodne moderovať iba zopár vstupov zo zákulisia odovzdávania ocenení. Nakoniec však dostal oveľa viac textov, a tak hral v moderátorskej dvojici prím. Nečakaná situácia však nenastala kvôli žiadnym nezhodám, za všetko mohli technické problémy, ktoré Bajaníka takpovediac odstavili na vedľajšiu koľaj.

„Poctivo som sa pripravil a po nedeľňajšej generálke som mal zo seba celkom dobrý pocit. Háčik nastal v deň prenosu, keď sa na hlavnej generálke zistilo, že kvôli technickým možnostiam nebolo možné meniť scénu na pódiu pre jednotlivých účinkujúcich bez toho, aby to nebolo vidno na kamerách,“ vysvetlil nám Juraj, ktorý sa tak razom musel vysporiadať so zmenou na poslednú chvíľu.

Ľubomír Bajaník mal byť pôvodne hlavným moderátorom večera. Napokon sa kvôli technickým problémom musel uspokojiť s menšími vstupmi. Zdroj: STAR production

Hudobné čísla napokon musel uvádzať herec Juraj Bača. O zmene plánu sa dozvedel pár hodín pred prenosom, no napriek tomu celú situáciu zvládol naozaj bravúrne. Zdroj: Jan Zemiar

Zo zákulisia toho teda napokon musel odmoderovať omnoho viac, než bolo v pláne. „6 hodín pred priamym prenosom mi volal Roman Bomboš s touto zmenou. Bolo mi to ľúto aj kvôli Ľubovi Bajaníkovi, pretože ako skutočný profesionál bol perfektne pripravený a naučený. Nakoniec som však hudobné čísla uvádzal ja. Na jednej strane ma teší, že do mňa organizátori vložili toľkú dôveru, na druhej strane to bola veľká výzva,“ povedal nám herec, ktorého sme stretli na projekte Misia 07 – Aby bol svet lepší.

Juraj Bača sa na charitatívnej akcii Misia 07 na bicykli poriadne vyšantil. Zdroj: Vlado Anjel

Zdroj: Vlado Anjel

Tam sa ocitol len deň po náročnej a skomplikovanej moderovačke. Okrem neho sa na tejto charitatívnej akcii zúčastnili aj ďalšie známe tváre, z ktorých sa na pár hodín stali bratislavskí kuriéri. Počas celého dňa spolu jazdili po uliciach v hlavnom meste a roznášali poštu, vďaka čomu prispeli na pomoc pre postihnuté detičky.