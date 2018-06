Módne (s)hity zo Slovenky roka 1: Nedodržaný dress code, éterická Reháková a... Preboha, to vážne?

BRATISLAVA – Pred pár dňami sa v Bratislave konala honosná akcia Slovenka roka, na ktorej sa zúčastnilo množstvo známych tvárí. Mnohé z nich však nedodržali dress code, ktorým bol black tie. Pozrite sa, koho v prvej časti módnych (s)hitov stylistka Andrea Ziegler pochválila a kto to podľa nej s outfitom nezvládol.

Peter Justin Topoľský, moderátor

Extravagantné a dosť uletené. Na pozvánke bol uvedený dress code black tie. Toto sa tomu ale trochu vymyká. Lepšie je, nie za každú cenu neexperimentovať. Pôsobí to trochu už ale smiešne. Samozrejme proti gustu žiaden dišputát.

Kamil Peteraj s manželkou, textár

Opäť nedodržaný dress code. Gentlemen by mal mať smoking s čiernym motýlikom a dáma dlhú večernú toaletu. V prípade, že neviem, čo znamená „black tie“, je fajn použiť internet. Ostatné je samozrejme na osobnom vkuse. Je to aj vyjadrenie neúcty voči hostiteľovi a ostatným hosťom.

Mária Kraľovičová, herečka

Žiaľ, opäť nemôžem pochváliť, i keď samotný outfit je veľmi pekne zladený. Dáma podľa daného dress codu na pozvánke by mala mať večernú dlhú toaletu.

Jana Brisudová, sochárka

Opäť nedodržaný dress code. Neviem, či si dôkladne prečítala táto dáma pozvánku, ale šaty majú byť dlhé. Topánky - opätky. Kabelka - listová. Nekultúrne a trochu urážlivé voči hostiteľovi.

Rebecca Deák Just, návrhárka

Preboha, to vážne? To je fakt zaťažko dať do vyhľadávania na internete, čo znamená dress code black tie? Chýba tiež spoločenský mejkap a účes.

Karin Majtánová s partnerom Petrom, moderátorka

Konečne môžem pochváliť. Takto nejako to má vyzerať, keď sa dodrží black tie dress code. Karin chválim za veľmi dobrý strih šiat, ktorý jej pristane a výborne ladí s krivkami jej postavy.

Lucia Forman Habancová, moderátorka

Skvelé, že ďalšia dáma si čítala pozvánku. Veľmi zaujímavé šaty, tematicky zladené s udalosťou. Aplikovanie tradícii je momentálne veľmi „in“. Kabelku by som ale vymenila. Napríklad za bielu listovú. Inak celkom príjemný „look“.

Monika Reháková, spoluorganizátorka

Nádherné šaty. Perfektne vykreslená ženská silueta. Také vílovské a veľmi éterické. Výborne zladené od hlavy po päty. Vymenila by som akurát kabelku. Nie úplne sa mi sem hodí štýlom.

Veronika Husárová, bývalá miss

Šaty samy o sebe úžasné aj celkový styling. Ale žiaľ, toto nie je dress code black tie.

Petra Ficová, fotografka

Jednoduché, vkusné a tiež veľmi pohodlné. Čo trochu ruší, sú viditeľné bradavky. Nepríde mi to vkusné práve do spoločnosti. Možno vec osobného názoru?

Danica Nejedlá s manželom Alexandrom, moderátorka

V jednoduchosti je krása a Danica to vystihla dômyselne a jednoznačne. Trochu mi vadí výber kabelky, nehodí sa sem. Manžela chválim. Vidno, že obaja čítali pozvánku.

Eva Černá, ombudsmanka

Áno, je oblečená tematicky. Na Slovenku roka ako pravá Slovenka. Neviem, či bola na pozvánke možnosť aj iného dress codu. Ak nie, toto nie je black tie.

Marika Časnochová, finalistka miss Slovensko 2010

Nádherné zelené šaty. Jednoznačne si môže dovoliť aj lesklý materiál. Zaujímavý strih, ktorý nechá vkusne vyniknúť siluetu. Decentne zvolené doplnky vrátane účesu aj mejkapu.

Jana Mutňanská s partnerom Jozefom Dolinským, redaktorka

Môžem len chváliť. Dokonale zladený pár. Vkusné, estetické v rešpektovaní určeného dress codu. Niet čo vytknúť. Jeden z najlepšie oblečených párov večera!

Zuzana Ťapáková, bývalá riaditeľka Markízy

Na Slovenku roka rozhodne tematické. Kroj je krásny, pristane jej. Opäť sa ale zopakujem, neviem či na pozvánke bola aj iná možnosť dress codu. Ak áno, kroj je skvelá voľba. Ak len black tie, tak potom toto dress code nie je.