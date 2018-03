Z vymaľovanej fajnovky »smetiarka«: Aha, Plačková sa prehrabovala v smradľavých odpadkoch!

BRATISLAVA - Život celebrít nie je len o poflakovaní sa po kávičkách a vymetaní luxusných butikov. Hoci sa vie, že množstvo našich známych tvárí sa pravidelne venuje rôznym dobročinným projektom a šíreniu osvety, len málokto by zrejme tipoval, že medzi takýchto ľudí patrí aj sexica Zuzana Plačková (26). Tá im však teraz vytrela zrak. Neuveríte, na čo sa dala nahovoriť!

Zuzana navštívila istý podnik, ktorý sa venuje oblasti odpadového hospodárstva. Tam na seba bez zaváhania navliekla montérky, prilbu a pustila sa do práce. „Je pre mňa veľkým prekvapením vidieť, čo ľudia dokážu zamiešať medzi plasty, sklo, papier. Napríklad medzi plastami som našla celý chlieb, čo mi prišlo až divné, ako ľudia plytvajú jedlom,“ zhodnotila rozčarovane to, čo zažila počas jednodňovej „brigády“.

„Dosť ma zaráža, ako sa ľudia sťažujú na znečistené prostredie, a pritom nerešpektujú určité pravidlá. Mali by sa zamyslieť nad sebou, aby sme si svoje prostredie udržiavali v čistote a nežili ako na veľkom smetisku,“ povedala otvorene Zuzana, ktorá si na prekvapenie mnohých neváhala zašpiniť ruky a hrabať sa v smradľavých odpadkoch.

Zuzana Plačková príjemne prekvapila svojich fanúšikov. Vybrala sa vypomáhať na smetisko.

Snímkami a videami zo skládky sa plavovláska pochválila aj na svojom Instagrame, kde si vyslúžila množstvo obdivných reakcií. Nikto by zrejme totiž nepovedal, že sexica, ktorá vždy musí vyzerať tip-top, sa dá nahovoriť na piplačku so smeťami. Nuž, Zuzi, len tak ďalej. Pristane ti to aj v montérkach!