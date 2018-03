Americký raper sa podelil o svoje bohatstvo: Takto potešil ľudí vo svojom rodnom meste

Dvadsaťšesťročný interpret sa počas návštevy supermarketu vyfotil s viacerými fanúšikmi a fanúšičkami, pričom zavtipkoval, že možno od niekoho dostane aj pozvanie na veľkonočnú večeru. Rapper, ktorý má podľa svojich slov šťastie, že môže takto pomáhať ľuďom, obyvateľom Patersonu pomáha častokrát. Od roku 2015 im napríklad posiela moriakov na večeru pri príležitosti Dňa vďakyvzdania. Fetty Wap tvrdí, že svojmu rodnému mestu bude vždy pomáhať.

Fetty Wap, vlastným menom Willie Maxwell, sa pohybuje na hudobnej scéne od roku 2011. V júli 2014 vydal mixtape Up Next a o dva mesiace neskôr singel Trap Queen, ktorý sa v americkom rebríčku Billboard Hot 100 dostal na druhú priečku a vyslúžil mu dve nominácie na ceny Grammy. Skladba sa nachádza aj na jeho debutovom eponymnom albume, ktorý vyšiel v roku 2015. Okrem toho má na konte EP For My Fans (2015), Lucky No. 7 (2017) či viaceré mixtapey.