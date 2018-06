Plačková na luxusnej dovolenke v Dubaji: Stala sa obeťou krádeže!

DUBAJ - Fúha, toto by čakal len málokto! Zuzana Plačková (26) je známa tým, že si rada dopraje luxus. Či už ide o oblečenie a doplnky alebo dovolenky. Najnovšie sa so svojím manželom Reném Strauszom a kamarátmi vybrala do Dubaja. V destinácii boháčov ju však cez víkend čakalo nepríjemné prekvapenie. Na hoteli ju vraj okradli!

Dubaj patrí k vychyteným dovolenkovým destináciám, kde pobyt nevyjde na malý peniaz. Aktuálne sa do Spojených arabských emirátov spolu s manželom a kamarátmi vybrala aj Zuzana Plačková. No zrejme by jej ani v najhoršom sne nenapadlo, že sa tam stane obeťou krádeže.

Ako totiž cez víkend informovala na sociálnej sieti Instagram, na izbe jej niekto zamenil peniaze za falošné. „Toto môže na hoteli upratovačka alebo niekto nám zameniť z normálnych peňazí takúto falošnú? Tak toto je už moc. Toto je aký fejk?!“ hovorí na videu plavovláska.

Tá na instastory ukázala aj 50-eurovú bankovku, pri ktorej už na prvý pohľad bolo zrejmé, že je falošná. Nasvedčovali tomu napríklad aj okraje, ktoré akoby boli orezané. No ešteže si to Zuzana všimla skôr, ako ju použila... Mohla sa tak dostať do zbytočných problémov.

Zuzane Plačkovej niekto zrejme na izbe vymenil peniaze za falošné.