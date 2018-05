Prokurátorova verzia v kauze zhabaného telefónu novinárky: Tri mesiace po vražde chcú zistiť vraha

Úrad špciálnej prokuratúry čelil mnohým otázkam. To, že mobil odovzdala novinárka Pavla Holcová dobrovoľne, uviedol úrad už predtým. Holcová však vydala vyhlásenie, podľa ktorého tak spravila pod nátlakom. "Zhruba po 4 hodinách výsluchu si vyšetrovatelia vyžiadali môj telefón. Odmietla som ho vydať, tak mi ukázali vopred pripravený „Príkaz na uchovane a vydanie počítačových údajov". Ten podpísal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry," uviedla Holcová.

ÚŠP si cení prácu médií

"Tiež ma vyšetrovatelia upozornili, že ak nebudem spolupracovať, môžu mi dať pokutu až do výšky 1650 eur a telefón mi rovnako odobrať. Ponúkla som im kópiu konverzácie s Jánom. To im ale nestačilo, chceli mať kópiu všetkých mojich konverzácií, ktoré sa odohrali po vražde," dodala na adresu odobratia telefónu. Hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová zaslala médiám stanovisko k odobratiu mobilného telefónu.

Stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry

V rámci vykonávaných úkonov v prípravnom konaní nevyhnutných pre trestné konanie v trestnej veci úkladnej vraždy, bol svedkyni doručený príkaz na „umožnenie vyhotovenia a ponechania si kópie počítačových údajov, ktoré obsahuje mobilný telefón, v ktorom je zasunutá SIM karta, pamäťová karta“ svedkyne, a to „tých súborov a údajov, ktoré by mali zachytávať obsah, rozsah a formu komunikácie P. H. s nebohým J. K. a aj iných informácií ohľadom pripravovaného článku o talianskej mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku“.

Svedkyňa príkaz prevzala, oboznámila sa s ním, s takýmto úkonom súhlasila a prisľúbila spoluprácu. Po začatí vykonávania príprav na vyhotovenie požadovanej kópie počítačových súborov a údajov, ktoré by mali zachytávať obsah, rozsah a formu komunikácie P. H. s nebohým J. K. a aj iných informácií ohľadom pripravovaného článku o talianskej mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku nevyhnutných pre trestné konanie a zistení, že predmetný mobilný telefón nemá aktivovaný režim – vývojárske zariadenie, ktorý by umožnilo priame pripojenie telefónu a skopírovanie údajov bola vyzvaná, aby sprístupnila túto funkciu. Toto svedkyňa odmietla a výslovne prehlásila, že radšej dobrovoľne vydáva mobilný telefón pre potreby trestného konania. Na znak svojho súhlasu podpísala zápisnicu.



Zdôrazňujeme, že cieľom získania časti komunikácie bolo výhradne získanie objektívnych dôkazov, ktoré môžu napomôcť pri vyšetrovaní predmetného trestného činu a nie porušenie práv novinárky.

Po dobrovoľnom vydaní bol mobilný telefón primeraným spôsobom zabezpečený, aby nedošlo k akejkoľvek manipulácii s ním alebo s jeho obsahom. Do dnešného dňa orgány činné v trestnom konaní s predmetným mobilným telefónom žiadnym spôsobom ďalej nenakladali a teda najmä nedošlo k pokusu o prelomenie jeho ochrany.

Svedkyni bude vydaný bezodkladne ako to umožní procesná situácia.

K realizovanému úkonu si prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v súvislosti s výkonom svojich oprávnení pri výkone dozoru prokurátora nad zákonnosťou v prípravnom konaní vyžiadal písomné stanovisko od vyšetrovateľa. V prípade zistenia konkrétnych pochybení budú prijaté relevantné zákonné opatrenia. Príkaz musí mať právnickú formu a je možné, že môže byť ťažko zrozumiteľná pre laika.

Na základe medializovaných informácií a jej podrobného stanoviska, ktorým prejavila ochotu sa podieľať na objasnení úkladnej vraždy J. K. a jeho partnerky bude svedkyňa opätovne oslovená so žiadosťou o poskytnutie takejto účinnej spolupráce. Prokurátor v súvislosti s výkonom svojich oprávnení v prípravnom konaní zabezpečí, aby sa nevyskytli žiadne pochybnosti o vykonaní úkonu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zároveň tak, aby nedošlo k pochybnostiam o narušení práv svedkyne.

Zabezpečenie vyhotovenia a ponechania si kópie počítačových údajov, ktoré obsahuje mobilný telefón pre potreby trestného konania je nevyhnutné a logické. Ako sme už opakovane uviedli, motívom úkladnej vraždy je s najväčšou pravdepodobnosťou práca zavraždeného novinára a je teda zrejmé, že vyšetrovanie musí hľadať odpovede a dôkazy medzi jeho kolegami - novinármi, ktorí s ním spolupracovali a zaujímať sa na čom pracovali, na akých zisteniach, ktoré mohli spôsobiť tragédiu dvoch ľudí. Preveriť túto verziu nie je možné inde ako v jeho práci, u jeho kolegov – novinárov. Svedkyňa sama hneď na začiatku verejne deklarovala ich takmer dvojročnú spoluprácu na pripravovanom článku o talianskej mafii na Slovensku a frekventovaný každodenný pracovný kontakt.

Prácu médií si ceníme, sme presvedčení, že v tejto veci máme spoločný záujem a tým je odhalenie, usvedčenie a potrestanie páchateľov.

Ničím nepodložené spochybňovanie práce orgánov činných v trestnom konaní v konečnom dôsledku napomáha len páchateľom, aby sa vyhli vyvodeniu trestnej zodpovednosti.

Vyšetrovací tím robí naďalej všetko pre dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov úkladnej vraždy.

Generálny prokurátor to preskúma, povedal premiér Pellegrini na otázku o zhabaní mobilu českej investigatívnej reportérky Pavly Holcovej. "Stalo sa to, bolo to strašné, dúfam, že skoro budeme mať výsledok v o vyšetrovaní. Nie som detailne informovaný o zhabaní mobilu českej investigatívnej novinárke, generálny prokurátor to preskúma,“ povedal Pellegrini na otázku o pokazenom imidži Slovenska po vražde Jána Kuciaka a nedávnom vzatí mobilu jeho českej kolegyni.