Holcová v rozhovore o slovenskej polícii: Občas si myslím, že vraha dávno majú

PRAHA - Česká investigatívna novinárka Pavla Holcová v rozhovore pre DV TV opísala priebeh výsluchu i to, čo sa stalo po tom, ako jej vzali telefón. Vyšetrovatelia vraj boli neskúsení, a preto takto postupovali. Novinárka je zo situácie frustrovaná, no stále verí, že existuje pár policajtov, ktorí chcú vraždu vyšetriť. Pripúšťa však, že môžu byť pod politickým tlakom. Niekedy si dokonca myslí, že slovenská polícia vraha má a vyšetrovanie len naťahuje.

Pavla Holcová poskytla rozhovor pre DVTV. To, že vypovedala pred slovenskou políciou, neľutuje. Novinárka chce, aby bola vražda objasnená a na výsluchu bola pripravená povedať všetko. Prišla vypovedať ako svedok, nie ako podozrivá, preto ju postup mierne šokoval. Po tom, ako im odmietla vydať telefón prišlo jasné vysvetlenie. "Povedali mi, to nevadí, my tu máme príkaz prokurátora, takže si ho odoberieme na základe príkazu," povedala novinárka.

Polícia zamlčala dva dni

Zopakovala, že ak by im telefón nedala, musela by zaplatiť vyše 1600 eur, čo nechcela. "Opýtala som sa ich, či mám nejakú možnosť ten telefón nevydať. Či je nejaký právny postup, ktorý by ma oprávňoval k tomu, že im ten telefón nevydám. Všetci traja zhodli, že nie," uviedla s tým, že v telefóne mala aj iné údaje. V tom čase riešili paralelne asi 12 káuz, ktoré sa ťahali dlhšie. "Je tam mnoho informácií, ktoré sa netýkajú ani Slovenska a ani Česka."

Zdroj: Reprofoto DVTV

Telefón jej po troch týždňoch vrátili v obálke a s vysvetľujúcim protokol. Bol v tom však háčik. "Mám nejaký protokol, v ktorom je popísané, čo sa s tým telefónom dialo. No je tam zhruba dvojdňová medzera, ktorá v tom protokole nie je pokrytá ani popísaná. Ide o prvé dva dni od momentu, keď mi vzali telefón do 17. mája," objasnila investigatívna novinárka.

Konflikty na výsluchu

Polícia Holcovú informovala, že sa do telefónu nedostali a ani Europol nedokázal dešifrovať takýto typ telefónu. "Bolo to prekvapivé. To, o čo mi išlo, bolo získať nejaký čas, aby som sa mohla poradiť s právnikom, čo sa stalo, pretože som prišla ako svedok, nie ako podozrivý," povedala. Keď im odmietla dať heslá, prišiel an rad Europol. "V protokole však tvrdili (Europol), že sa tam nevedeli dostať, napriek tomu, že to bolo relatívne bežné HTC," čuduje sa Holcová.

Zdroj: Reprofoto DVTV

"Slovenská NAKA potom telefón dala do zapečatenej obálky a ukryli ho u seba v skrini," povedala novinárka. Telefón dostal následne v obálke jej právnik, ktorý jej ho nedávno vrátil. Počas výsluchu sa k nej traja vyšetrovatelia správali väčšinu času korektne. "Dostali sme sa len do niekoľkých konfliktov, napríklad keď mi tvrdili, že som bola celý život proti systému, tak že sa nemám diviť, alebo sa ma pýtali, či nepracujem pre tajné služby," povedala na adresu výsluchu Holcová.

Neskúsení vyšetrovatelia?

Holcová sa pýtala slovenskej NAKA, či v prípade odobratia telefónu ide o štandardný postup. "Zo Slovenska som dostala odpovede, že to nemysleli zle, len sú to neskúsení vyšetrovatelia a spravili to takto. Čo vo mne vyvoláva otázku, prečo takto prominentný prípad rieši niekto, kto nie je skúseným vyšetrovateľom," povedala Holcová s tým, že napriek tomu nedokáža povedať, či to bol, alebo nebol profesionálny prístup.

Zdroj: Reprofoto DVTV

Novinárka na Slovensku absolvovala dva výsluchy - povrchný a intenzívny. "Prvý trval asi hodinu a pýtali sa ma na veci, ktoré si môžu nájsť na googli behom desiatich minút. Prekvapilo ma, ako povrchný ten výsluch bol. Skoro sa ma nepýtali na žiadnu spoluprácu, minimálne na to, čo sme zistili o talianskej mafii. Ten druhý výsluch bol presný opak a trval osem hodín. Bol veľmi intenzívny, pýtali sa ma na veľa detailov, mien, firiem. Pokiaľ som nevedela odpovedať na niečo, za chvíľu sa ma spýtali znova. Neverili mi, že niečo neviem," opísala výsluchy novinárka.

Nikto na Slovensku netuší v akom štádiu je vyšetrovanie

Polícia si vytlačila z Kuciakovho počítača všetky dokumenty s jeho poznámkami. "Ja som im hovorila, čo to znamená." Vyšetrovanie by malo viesť k objasneniu vraždy, nie prípadu na ktorom Kuciak pracoval, povedala Holcová po otázke moderátora. V akom štádiu vyšetrovanie je, nevie ani novinárka a podľa nej ani nikto na Slovensku.

"Vôbec tú predstavu nemám a nemá ju nikto na Slovensku. Polícia ani prokuratúra o tomto prípade de facto nekomunikujú. Dlho bol problém, že ani právni zástupcovia rodín nemali prístup k vyšetrovaciemu spisu. Ako je to ďaleko, to naozaj neviem," uviedla novinárka s tým, že sa jej po výsluchu neospravedlnila. "Samozrejme, že sa mi neospravedlnili. Dokonca po tom, čo mi vrátili telefón vyšlo prehlásenie nového slovenského policajného prezidenta, v ktorom sa písalo niečo ako, že keby bol telefón čistý, tak sa nemám čoho báť a že Jano Kuciak by to tak chcel, aby som telefón odovzdala."

Do poslednej fázy sa už nedostali

Po vražde Jána Kuciaka sa každý, kto s ním bližšie spolupracoval, zmietal v pochybnostiach. "To je niečo, čo riešime všetci, ktorý sme s Jánom kedysi intenzívnejšie pracovali. Čo sme mohli spraviť inak, aby sme zabránili vražde. Či sme niečo zanedbali, alebo prehliadli. Je to vec, ktorá sa vám tisíckrát vracia každý deň," opísala novinárka.

Zdroj: Reprofoto DVTV

Holcová v rozhovore popísala, že už vtedy vedeli, že riešia závažnú vec. Najťažšie na tom bolo dokázať, že v prípade rodiny Vadalovcov ide o členov 'Ndranghety. "Nebolo to jednoduché, keďže Taliansko má vo svojom Trestnom práve zadefinovaný pojem mafia, a teda majú jasne dané koho môžete a koho nemôžete nazvať mafiánom alebo ndranghetistom," vysvetlila Holcová. Potrebovali preto zistiť celý kontext a museli sa prekusať cez stovky dokumentov.

Pri takýchto článkov je podľa novinárky viacero fáz. "V poslednej fáze už máte napísaný článok a chodíte za tými ľuďmi a ich právnikmi s tým, že máte napísaný článok a čo vám na to povedia. Táto fáza je považovaná za nebezpečnú. Na to máme nejaké procedúry. My sme sa do tej fázy nedostali, skončili sme vo fáze, kedy sme čítali, skladali a analyzovali dokumenty, ktoré boli verejne prístupné," opísala novinárka.

Občas si myslím, že vraha už dávno majú

Otázka, či vrah môže pochádzať z prostredia talianskej mafie, je podľa Holcovej zložitejšia. "V mnohých prípadoch sme narazili na to, že tá talianska mafia je veľmi blízko prepojená na slovenskú politiku a na albánsky organizovaný zločin. Nemôžeme preto jednoznačne povedať, kto to urobil. Novinári rovnako ako polícia sa snažia zistiť ako to bolo a tie tri hlavné vetvy máme rovnaké. Jednou je talianska mafia, druhou sú Slováci, nemusia to byť nutne politici, a treťou sú Albánci."

Holcová stále dúfa, že sa slovenská polícia naozaj snaží tu vraždu vyšetriť. "Samozrejme, občas ma vo chvíľach obrovskej frustrácie napadá, že oni už dávno vedia, kto to spravil a teraz len potrebujú celé to vyšetrovanie natiahnuť, aby nebolo možné jasne povedať, že na tom nemakali, že na tom nepracovali, že nespolupracovali s ostatnými policajnými zbormi v Taliansku či Spojených štátoch," povedala Holcová s tým, že je frustrovaná, ale stále dúfa a verí, že v slovenskej polícii sú ľudia, ktorí to chcú naozaj objasniť. "Na druhú stranu viem, že tam môžu byť silné politické tlaky na to, aby to vyšetrovanie utlmili."

Novinárka stále nevie, či za jeho smrť môže talianska kauza. "Nemám to potvrdené. Stále je tam možnosť, že to so mnou nemá nič spoločné. Za druhe, samozrejme, spochybňujem svoj úsudok, ale myslím, žeby bolo strašné zlé začať sa báť, pretože tá vražda to nebola autonehoda, to nebola choroba. To bola vražda, ktorá mala poslať do sveta správu, dajte od toho ruky preč. Myslím si, že by bolo strašne zlé, keby sme to naozaj spravili. NIelen kvôli tomu, že ide o kauzy, ktoré stáli Jána Kuciaka život, ale aj kvôli tomu, že správa do sveta by tým bola 'Hej, keď niekoho zavraždíte, tak my cúvneme a prestaneme to riešiť," dodala na záver Holcová.